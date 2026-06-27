En un giro histórico para la política económica del país, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas dispuso hoy el tránsito hacia un régimen cambiario flexible en Bolivia. La medida fue oficializada mediante la Resolución Ministerial N° 245, marcando el fin de una era de tipo de cambio fijo y abriendo paso a la fluctuación según las fuerzas del mercado.

La norma establece que este nuevo régimen será ejecutado de manera inmediata por el Banco Central de Bolivia (BCB), en el marco de sus atribuciones y competencias constitucionales. A partir de la fecha, la cotización oficial tomará como base el comportamiento diario de la oferta y la demanda de divisas en el sistema financiero nacional.

Reacción inmediata en el mercado paralelo

El anuncio gubernamental generó un impacto instantáneo en las calles y en las plataformas de cotización no oficial. Durante las últimas horas de la noche, se observó una variación constante y una fuerte volatilidad en el denominado "dólar paralelo".

Según los datos provistos en tiempo real por el portal de monitoreo dolarboliviahoy.com, el comportamiento de la divisa informal reflejó el nerviosismo y la especulación de los agentes económicos tras conocerse la resolución. Antes del anuncio, el dólar paralelo se cotizaba en 9.92 Bs; poco después de difundirse la norma, sufrió un repunte brusco que lo llevó hasta un pico máximo de 9.98 Bs en horas de la noche, para finalmente estabilizarse en 9.95 Bs al momento de este reporte.

Este constante sube y baja evidencia un escenario de alta incertidumbre, donde tanto los librecambistas como los compradores intentan asimilar el alcance y la velocidad de la flexibilidad dispuesta por el Ejecutivo.

Los expertos sugieren que las próximas horas serán cruciales para observar cómo el BCB operará las bandas de fluctuación o las intervenciones diarias, un factor determinante para estabilizar tanto el mercado oficial como las expectativas en el sector informal.

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