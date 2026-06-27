Analista advierte que el nuevo régimen cambiario debe ir acompañado de más medidas

El analista económico Jaime Bravo explicó que la decisión del Gobierno de avanzar hacia un tipo de cambio flexible representa el fin del esquema fijo de Bs 6,86 para la compra y Bs 6,96 para la venta, que estuvo vigente durante años en Bolivia.

Según Bravo, la medida apunta a unificar los distintos tipos de cambio que actualmente existen en el país, entre ellos el oficial, el paralelo, y el referencial publicado por el Banco Central de Bolivia.

“Lo que se tendría es un nuevo tipo de cambio oficial, que va a estar basado en las operaciones ponderadas del sistema financiero”, señaló el analista durante una entrevista televisiva.

Flotación controlada

Bravo explicó que el nuevo esquema se asemeja a una “flotación sucia” o flotación controlada, es decir, un tipo de cambio que variará en función de la oferta y demanda de dólares en el sistema financiero, pero bajo una metodología definida por el Banco Central de Bolivia.

Indicó que el BCB deberá publicar diariamente el nuevo valor oficial, tomando como base las operaciones realizadas por las entidades de intermediación financiera.

El antiguo 6,96 queda atrás

Consultado sobre si el tipo de cambio oficial de Bs 6,86 y Bs 6,96 quedará eliminado, Bravo afirmó que, en la práctica, ese valor ya había quedado desactualizado frente al comportamiento real del mercado.

“Pasó a la historia el 6,96 y 6,86. Creo que era historia hace tres años y ahora se está ratificando con una metodología más correcta”, sostuvo.

El analista señaló que, con el nuevo esquema, las empresas legalmente constituidas deberán utilizar el nuevo tipo de cambio oficial que publique el BCB.

Posible rango entre Bs 9,50 y Bs 10

Bravo explicó que, de acuerdo con el comportamiento reciente del mercado, el nuevo tipo de cambio podría ubicarse en un rango cercano al tipo de cambio referencial, que se movió entre Bs 9 y Bs 10 por dólar.

Sin embargo, aclaró que el valor dependerá del cálculo diario que realice el Banco Central con base en las operaciones reportadas por el sistema financiero.

Impacto en empresas y contratos

El analista advirtió que la medida puede tener efectos contables y financieros en empresas que presentan estados financieros, pagan impuestos o tienen activos y pasivos en dólares.

También señaló que podrían verse afectados contratos de alquiler, anticréticos o deudas pactadas en moneda extranjera, por lo que consideró necesario acompañar la medida con normas adicionales de transición.

“Hay personas naturales y empresas que tienen deudas en dólares y ya no van a poder pagarlas al 6,86 o 6,96, sino al nuevo tipo de cambio”, explicó.

¿Es una devaluación?

Bravo indicó que, desde el punto de vista de las cifras oficiales, sí puede considerarse una devaluación, debido a que el tipo de cambio oficial dejará de ubicarse en el nivel anterior.

No obstante, afirmó que buena parte de la población ya había asumido un tipo de cambio más alto, debido a que muchas transacciones se realizaban en el mercado paralelo o con el tipo de cambio referencial.

Piden medidas complementarias

El analista remarcó que el nuevo régimen cambiario no debe aplicarse de manera aislada, sino acompañado de medidas antiinflacionarias, estabilidad social, seguridad jurídica, apoyo a sectores productivos y mayor ingreso de divisas.

También consideró importante acelerar créditos externos con organismos internacionales para fortalecer las reservas internacionales y dar mayor respaldo a la política cambiaria.

Exportadores y remesas

Bravo sostuvo que uno de los efectos positivos de la medida podría incentivar a exportadores y personas que reciben remesas a canalizar sus dólares por el sistema financiero formal.

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