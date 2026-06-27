Esta es una jornada de solidaridad, amor y esperanza.

La Tapatón 2026 ya se vive en Santa Cruz con una masiva participación de familias, voluntarios y ciudadanos que llegan hasta las instalaciones de Empacar Express, en la avenida Paraguá y Cuarto Anillo, para entregar sus tapitas plásticas y apoyar a los niños que luchan contra el cáncer.

La actividad, esperada cada año por muchísimas personas, llega en su octava versión con una meta clara: superar las 12 toneladas de tapitas recolectadas.

Pero detrás de esa cifra hay algo mucho más grande: cada tapita representa un gesto de amor, una oportunidad de ayuda y una forma concreta de acompañar a quienes más lo necesitan.

Tapatón 2026: familias enteras se unen por los niños que luchan contra el cáncer

Una tapita puede salvar una vida

Desde la organización destacaron que la respuesta de la población vuelve a demostrar que Santa Cruz es una ciudad solidaria.

“Nuevamente, Tapatón con éxito, porque la gente viene, la gente ayuda, la gente sabe que una tapita es salvar una vida. Hay metas por cumplir. Este año esperamos superar las 12 toneladas”, señalaron desde la organización.

La campaña busca reunir la mayor cantidad posible de tapas plásticas, que luego serán recicladas y transformadas en recursos destinados a apoyar a niños con cáncer.

Solidaridad y cuidado del medio ambiente

Las encargadas del evento resaltaron que esta campaña tiene un doble impacto: ayuda a los niños que enfrentan una enfermedad difícil y, al mismo tiempo, contribuye al cuidado del medio ambiente.

“Estamos muy contentos porque cada tapita se convierte en esperanza. Y no solamente eso, también ayuda al medio ambiente, porque en Empacar nos encargamos de que todas estas tapitas se reciclen y se conviertan en nuevos productos”, indicaron.

El evento reúne a familias enteras que llegan de manera voluntaria para aportar, compartir y ser parte de una jornada significativa.

Tapatón 2026: familias enteras se unen por los niños que luchan contra el cáncer

Familias que se suman por amor

Entre los asistentes también se escuchan testimonios que reflejan el verdadero sentido de la Tapatón.

“Para mí significa mucho. Es tratar de hacer algo por la gente, por los niños, por las personas. Yo no tengo familiares con cáncer, pero sí me gusta participar con ellos”, expresó un padre de familia que llegó para aportar a la campaña.

Su testimonio resume el espíritu de esta jornada: no hace falta vivir de cerca una enfermedad para ayudar. Basta con tener voluntad, empatía y ganas de ser parte de una causa noble.

La invitación sigue abierta

La Tapatón continuará durante toda la jornada en Empacar Express, ubicado en la avenida Paraguá y Cuarto Anillo.

Los organizadores invitan a la población a llevar sus tapitas hasta las 18:00, y disfrutar además de shows musicales, juegos para niños, entretenimiento y actividades para toda la familia.

“Los esperamos a todos con shows musicales, juegos para los niños, mucho entretenimiento, para pasar un día lleno de amor, solidaridad, diversión y familia”, indicaron desde la organización.

Tapatón 2026: familias enteras se unen por los niños que luchan contra el cáncer

La invitación está hecha: todavía hay tiempo para sumarse.

Porque una tapita parece pequeña, pero cuando se junta con miles más, puede convertirse en esperanza, tratamiento y vida para los niños que luchan contra el cáncer.

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