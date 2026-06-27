“Cada tapita suma”: Empacar invita a seguir llegando al Tapatón 2026

La solidaridad se sigue sintiendo en el Tapatón 2026, una jornada que reúne a familias, voluntarios, artistas y ciudadanos que llegan de a poco hasta las instalaciones de Empacar Express para entregar sus tapitas plásticas y apoyar a los niños que luchan contra el cáncer.

El evento, organizado por Empacar, busca superar la recolección del año pasado, cuando se alcanzaron más de 12 toneladas de tapitas. La meta de este año es juntar aún más, para convertir cada aporte en ayuda a través de la Fundación Tapitas por los Chicos.

El gerente de Empacar, Carlos Limpias, destacó la respuesta positiva de la población y el ambiente familiar que se vive durante la jornada.

“Felices siempre. Las mañanas son así, empieza a llegar la gente con mucha alegría. Miren, muchos niños. Es la esperanza, todo el pueblo cruceño, el pueblo boliviano que siempre se manifiesta de esta manera, trayendo sus tapitas”, expresó.

Una fiesta de esperanza

Limpias resaltó que el Tapatón se ha convertido en una verdadera fiesta solidaria, donde todos se unen por una causa común.

“Acá estamos todos para una causa común, que es juntar la mayor cantidad de tapitas para conseguir la mayor cantidad de ayuda”, señaló.

El ejecutivo invitó a la población a seguir llegando durante la tarde, recordando que cada tapa entregada representa un aporte valioso.

“Invitamos a todos que sigan viniendo. Vamos a estar aquí toda la tarde para tratar de acopiar la mayor cantidad de tapitas posible. Tenemos artistas voluntarios, artistas solidarios que vienen, cantan y también se solidarizan con la causa. Todo suma, cada tapita suma”, manifestó.

La meta: superar las 12 toneladas

Desde Empacar indicaron que el objetivo es superar la cantidad recolectada en la anterior versión del evento.

“Siempre queremos juntar la mayor cantidad de tapas posible. Estamos aquí preparados para recibir la cantidad que llegue, y si hay que quedarse hasta más tarde, lo hacemos. Todo sea por conseguir más tapas para que eso se traduzca en más ayuda”, afirmó Limpias.

El gerente recordó que el apoyo será destinado a los niños del Hospital Oncológico, mediante la Fundación Tapitas por los Chicos.

Una campaña nacional

Limpias también agradeció el apoyo de medios de comunicación e instituciones que ayudan a difundir y ampliar el alcance de la campaña.

Además, señaló que gracias a la colaboración de empresas como Embol, Coca-Cola y BOA, personas de otras ciudades también pueden sumarse llevando sus tapitas a puntos habilitados en La Paz, Sucre, Beni y otras regiones del país.

“Estamos todos unidos por esta causa. Los invitamos nuevamente a que se sumen. Traigan sus tapitas, cada tapita suma, cada tapita ayuda y todo sea por los niños del Hospital Oncológico”, indicó.

La invitación sigue abierta

El Tapatón 2026 se desarrolla en Empacar Express, ubicado sobre el Cuarto Anillo y avenida Paraguá, en Santa Cruz, al lado del Macro Parque.

La actividad continuará hasta las 17:00 o 18:00, aunque desde la organización indicaron que, si es necesario, permanecerán más tiempo para recibir más donaciones.

“Traigan a sus niños. Es un ambiente bonito, una fiesta de esperanza y solidaridad a la cual invitamos a todos”, expresó Limpias.

La convocatoria sigue abierta: cada familia, cada niño, cada voluntario y cada tapita pueden hacer la diferencia.

Porque una tapita parece pequeña, pero unida a miles más puede convertirse en ayuda, esperanza y vida.

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