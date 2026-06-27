Escasez de combustibles golpea al sector lechero en Cochabamba

La irregular provisión de diésel y gasolina en Cochabamba ha comenzado a desesperar a los productores lecheros de la región, quienes denuncian severos perjuicios en su logística diaria. De acuerdo a lo que indican, la escasez de estos carburantes esenciales no solo frena las maquinarias en el campo, sino que ya impacta directamente en la economía del sector al elevar los precios de los fletes de vehículos para el traslado de insumos a 25 bolivianos por quintal.

Los afectados relatan que deben someterse a extenuantes jornadas de espera en las estaciones de servicio para conseguir el recurso en las condiciones habituales de cualquier ciudadano. "Combustibles, diésel y gasolina, no hay un abastecimiento normal. Nosotros no somos un sector privilegiado, tenemos que hacer la cola, igual que todos con los bidones, no nos venden los bidones correspondientes", lamentó un productor lechero de la zona, visiblemente preocupado.

El productor además indicó que la situación golpea de forma integral a la cadena de valor, afectando desde las etapas iniciales de la labranza y siembra hasta los procesos de cosecha en las granjas. "Necesitamos para la época, para los procesos de siembra, labranza, cosechas... pero también se necesita para la logística de la recolección de la leche y para la distribución de los productos terminados", concluyó.

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