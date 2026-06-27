Sectores productivos, económicos y políticos se pronuncian sobre el nuevo dólar flexible

El gobierno nacional determinó eliminar el tipo de cambio fijo que permanecía inalterable, dando paso a un sistema de cotización flexible regulado por la oferta y la demanda. El Banco Central de Bolivia anunció que el valor oficial para el inicio de operaciones este lunes 29 de junio será de 9,73 bolivianos por dólar, estableciéndose una actualización diaria cada día hábil a las 20 horas con el objetivo de corregir los desequilibrios de la balanza de pagos y reducir la brecha con los mercados paralelos.

La postura política frente al cambio de modelo

Tras conocerse la medida, el senador Branko Marinkovic se manifestó en sus redes sociales señalando: “Dejar atrás el tipo de cambio fijo significa empezar a corregir una de las mayores distorsiones que dejó el modelo económico del MAS”. El legislador argumentó que no se puede sostener artificialmente el precio del dólar cuando ya no hay reservas suficientes y concluyó: “Es hora de desmontar, de una vez por todas, el modelo que nos trajo hasta esta crisis”.

El análisis del Colegio de Economistas

El presidente del Colegio de Economistas, Oscar Mario Ortiz, evaluó la coyuntura afirmando: “En principio lo que el gobierno está haciendo es sincerar básicamente el tipo de cambio, porque si ustedes se fijan en el día a día ya nosotros estábamos manejando un tipo de cambio, llamémosle paralelo, que le decimos que es de mercado”.

El especialista detalló que se modificará la base imponible aduanera que antes usaba el valor de 6,96, aunque aclaró que en términos de lo que puede ocurrir con el propio tipo de cambio de mercado, la afectación en el corto plazo es prácticamente nula.

Ortiz también se refirió a las limitaciones actuales del sistema financiero al advertir que la medida no significa que el lunes la población vaya a poder retirar los dólares en el banco, debido a que sigue habiendo escasez. No obstante, puntualizó un aspecto favorable para los ahorristas: “Lo que puede llegar a ocurrir es que podamos pedir en el sistema financiero que nos devuelvan esos dólares ya al nuevo tipo de cambio oficial, que antes te lo querían devolver a 6,96, ahora te lo podrán devolver en el nuevo tipo de cambio oficial”.

Las exigencias del sector agropecuario

Desde el área de producción, el vicepresidente de Agropecuarios de Cochabamba, Rolando Morales, expresó: “Nos parece una medida interesante, podría parar cualquier inflación, especialmente doméstica, a los productos alimenticios”.

Sin embargo, el dirigente advirtió firmemente que la disposición estatal debe venir necesariamente acompañada de políticas monetarias de reducción del gasto público, control del déficit fiscal y mensajes políticos que den seguridad a los bolivianos.

Morales enfatizó la necesidad de financiamiento sectorial al sugerir un paquete financiero donde el gobierno ponga a disposición créditos de fomento con tasas que no vayan más allá del 3% o medio por ciento abajo y a plazos de 5 y 10 años. Esta inyección económica es prioritaria, según explicó el representante agropecuario, “para que nosotros podamos reconstruir nuestra economía y no tengamos que asumir nosotros una crisis como significaría que los ciudadanos se asusten y vayan a los bancos, saquen su platita y empiecen a comprar dólares”.

La expectativa en el mercado informal

Por su parte, el librecambista Víctor Yapura reconoció que la información que manejan es escasa hasta el momento y manifestó: “Hay una tremenda expectativa para ver qué es lo que sucede con el dólar que está tratando de unificar el gobierno a través de su política económica”. El operador aclaró que no cree que la medida les perjudique considerablemente porque la demanda en el mercado paralelo siempre ha existido y existirá, ya que la población necesita la divisa americana para importar medicamentos e insumos.

Finalmente, Yapura expuso las condiciones en las que opera actualmente el sector informal en las calles cruceñas al indicar: “Acá en la calle o mercado negro paralelo estamos comprando a 9,80 y vendemos 9,90”.

El comerciante concluyó asegurando que la cotización real de la divisa norteamericana se encuentra relativamente estable en esos rangos específicos desde hace aproximadamente dos semanas.

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