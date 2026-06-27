ANH instruye registro obligatorio para venta de combustible en bidones

La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó a los usuarios y a las estaciones de servicio del país que, para la compra de gasolina en bidones u otros envases aptos, será indispensable contar con registro previo en la plataforma https://siscarguio.gob.bo/

Según el comunicado emitido por la institución, este registro es un requisito obligatorio para autorizar y controlar la venta de combustible fuera del tanque de los vehículos.

La ANH señaló que la medida se aplica en cumplimiento de la normativa vigente y busca garantizar la trazabilidad del producto, además de evitar un uso inadecuado de la gasolina.

Piden registrarse con anticipación

La institución exhortó a la población que requiera comprar gasolina en bidones a realizar su registro con anticipación en la plataforma SISCARGUÍO, para evitar inconvenientes al momento de acudir a una estación de servicio.

El comunicado también está dirigido a las estaciones de servicio, que deberán verificar que los solicitantes cumplan con este requisito antes de autorizar la venta del carburante en envases externos.

Control sobre la venta de combustible

La ANH remarcó que este mecanismo permitirá fortalecer el control sobre la comercialización de gasolina fuera de los tanques de vehículos y contribuirá a un abastecimiento ordenado para la población.

La entidad reafirmó su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente y con el correcto abastecimiento de combustibles en el país.

Mira la programación en Red Uno Play