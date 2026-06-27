Nuevo tipo de cambio en Bolivia: qué cambia y a quiénes afecta

El sistema financiero nacional enfrenta una transformación estructural que redefine las reglas del juego para el ahorro, el comercio y la contabilidad empresarial. Comprender qué significa el nuevo tipo de cambio del BCB y asimilar las claves para entenderlo resulta indispensable para navegar este escenario donde el billete verde deja atrás su histórica rigidez.

Bajo la nueva modalidad, el valor oficial de la divisa estadounidense fluctuará de acuerdo al pulso real de la economía. Esta medida sepulta el antiguo modelo de cambio estático para introducir una tasa oficial variable, calculada diariamente por el ente emisor según las transacciones efectivas del mercado.

El origen de la medida y el nuevo marco regulatorio

Esta transformación cobró fuerza legal tras la emisión de la Resolución Ministerial N° 245 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. La norma establece que el nuevo régimen será ejecutado por el Banco Central de Bolivia, en el marco de sus atribuciones y competencias, tomando como base el comportamiento diario de la oferta y demanda de divisas en el sistema financiero.

Según los informes oficiales, el tránsito hacia un régimen cambiario flexible busca corregir desequilibrios, fortalecer la competitividad externa y reducir la brecha entre los distintos tipos de cambio. Con este paso, el Gobierno central busca transparentar el equilibrio financiero basándose estrictamente en las operaciones de compra y venta de moneda extranjera que registren las entidades bancarias legalmente establecidas.

La lectura de los analistas

La reacción técnica e independiente no se ha hecho esperar, catalogando la reforma como un sinceramiento necesario ante la realidad del mercado paralelo. "Es el final tan anunciado del tipo de cambio fijo. Estamos migrando hacia un tipo de cambio flexible como bien lo dice la normativa y las resoluciones correspondientes", detalló Fernando Subirana, analista económico.

El especialista subrayó que el impacto cotidiano será moderado en el consumo, aunque dio recomendaciones para el sector corporativo y los deudores. "No hay un impacto real sobre la economía como tal, ya que nos estábamos manejando con tipo de cambio referencial o tipo de cambio del mercado paralelo; pero sí habrá una afectación en términos contables para las empresas y obviamente, aquellos que tenían obligaciones sustraídas en moneda extranjera, van a ver afectada estas mismas al nuevo tipo de cambio", concluyó.

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