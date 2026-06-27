El Tapatón 2026 se vive con alegría, familia y mucha solidaridad

Con música, baile, alegría y mucha diversión, así se vive el Tapatón 2026, una jornada solidaria que reúne a familias, voluntarios, artistas y ciudadanos comprometidos con una causa noble: ayudar a los niños que luchan contra el cáncer.

Desde tempranas horas, decenas de personas llegan hasta Empacar Express, ubicado en la avenida Paraguá y Cuarto Anillo, para entregar sus tapitas plásticas y ser parte de esta gran cadena de esperanza.

La actividad no solo busca recolectar la mayor cantidad de tapitas posible, sino también convertir la solidaridad en una verdadera fiesta familiar.

Una jornada llena de alegría

En el lugar se vive un ambiente especial. Hay música en vivo, baile, juegos para los niños, presentaciones artísticas y espacios de entretenimiento para que toda la familia pueda disfrutar mientras ayuda.

Cada persona que llega con sus tapitas se suma a un objetivo común: transformar un pequeño gesto en una gran ayuda para los niños del Hospital Oncológico.

Porque en el Tapatón, cada tapita cuenta, cada familia suma y cada aporte puede convertirse en esperanza.

Todavía estás a tiempo

La invitación continúa abierta para toda la población.

Los organizadores esperan que más familias, jóvenes, niños, empresas y vecinos se acerquen durante la jornada para dejar sus tapitas y compartir un momento de solidaridad.

No importa si traes muchas o pocas. Lo importante es participar.

Una tapita puede parecer pequeña, pero cuando se une a miles más, se transforma en apoyo, tratamiento, esperanza y vida.

Trae tu tapita

El Tapatón 2026 sigue recibiendo donaciones en Empacar Express, en la avenida Paraguá y Cuarto Anillo.

La población puede acercarse con sus tapitas plásticas y disfrutar de una jornada llena de música, baile, diversión y amor por los demás.

La fiesta solidaria continúa.

Trae tu tapita. Todavía estás a tiempo de ayudar.

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