Gobernador de Palmasola aclaró que salida de Tatiana Marset fue por orden judicial

El gobernador del penal de Palmasola, Juan Carlos Corrales, informó que el traslado de Tatiana Marset a una clínica privada se realizó en cumplimiento de una orden judicial y que, una vez concluida la valoración médica, la privada de libertad fue retornada al centro penitenciario.

"Hemos sido notificados con una orden judicial para trasladar a la privada de libertad Tatiana Marset a una clínica. En ese sentido, en coordinación con el Comando Departamental, se ha dispuesto el traslado de la misma, se han realizado las tomas de las muestras correspondientes, asimismo la valoración de los especialistas y posteriormente se ha retornado al recinto penitenciario de acá de Palmasola", explicó Corrales.

La autoridad penitenciaria remarcó que el procedimiento no correspondió a una emergencia médica, sino al cumplimiento de una disposición emitida por la autoridad judicial.

"Se aclara a la opinión pública que esta no es una salida de emergencia, toda vez que la orden judicial establece que la privada tenía que salir a esta consulta y retornar al recinto penitenciario", afirmó.

Asimismo, sostuvo que el operativo se ejecutó conforme a lo establecido por el juez y descartó que se haya vulnerado algún procedimiento.

Ante los cuestionamientos sobre el horario del traslado, Corrales explicó que la resolución judicial establecía la fecha de la atención médica, pero no fijaba una hora específica.

Finalmente, precisó que la autorización correspondía únicamente a la jornada del sábado y reiteró que el traslado tuvo como único objetivo una valoración médica. "Solo por hoy, sábado. No es emergencia, es solamente una valoración", concluyó.

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