¿Qué cambiará con el dólar flexible? Esto explicó el ministro de Economía

El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, explicó que el nuevo tipo de cambio flexible será determinado por las operaciones que realice el sector exportador con el sistema financiero y señaló que el valor oficial se establecerá diariamente en función del mercado.

"La fijación del tipo de cambio se va a hacer en función de las transacciones que hace el sector exportador con el sistema financiero. En la medida que ellos van negociando sus dólares, el precio va a ser determinado por un promedio ponderado del valor de las transacciones que se hagan todos los días", explicó la autoridad.

Espinoza indicó que el Banco Central mantendrá mecanismos para evitar una volatilidad excesiva, entre ellos una banda máxima de diez centavos entre el precio de compra y venta, además de la posibilidad de intervenir en el mercado cuando sea necesario.

Respecto al impacto de la medida en la economía familiar, el ministro aseguró que no prevé un incremento en los precios.

"No debería haber ninguna afectación porque en la gran mayoría de los casos los precios tanto de los productos básicos como de aquellos que tienen que ver con importaciones (...) ya se habían ajustado a los valores de mercado. Hoy día al oficializar el valor referencial como tipo de cambio oficial no debería haber ningún efecto en ningún precio de mercado", sostuvo.

La autoridad también anunció que desde el lunes el sistema financiero retomará sus operaciones habituales con dólares, permitiendo nuevamente la compra y venta de divisas, depósitos en moneda extranjera y el procesamiento de remesas.

"No solamente pueden vender dólares, sino también van a poder volver a captar dólares, van a poder volver a recibir depósitos en dólares, volverlos a devolver sin ningún problema", afirmó.

Asimismo, aseguró que con la nueva medida dejará de existir el mercado paralelo del dólar. "Ahora ya no tiene sentido que haya distintos tipos de cambio, el único tipo de cambio es el oficial... el mercado se va a unificar, eso también permite transparencia y previsibilidad para la gente", indicó.

Finalmente, el ministro señaló que la medida forma parte de un nuevo modelo económico enfocado en fortalecer la actividad privada y atraer inversiones.

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