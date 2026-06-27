Dólar flexible: ¿qué sabe y qué opina la gente sobre la nueva medida?

A partir de este lunes entra en vigencia oficial la nueva determinación económica implementada por el gobierno nacional con respecto al dólar flexible. Frente a este panorama, algunos ciudadanos en las calles de Cochabamba aseguran que esta medida financiera debe ser explicada en detalle para evitar especulaciones.

Los primeros sondeos de opinión pública reflejan una marcada división en la población boliviana sobre el alcance real de la reforma. Al respecto, un ciudadano entrevistado manifestó: “Pienso que para regularizar la economía tenía que hacerse. Es bueno para unos, malo para otros”.

La mayor preocupación de las familias radica en el encarecimiento inmediato del costo de vida y el desabastecimiento de productos básicos. Otro habitante de la capital valluna advirtió: “Tiene un efecto cascada. Va a subir todo, otra vez. Entonces es una escalada de la devaluación. Todo va a subir y sobre todo los artículos de primera necesidad. Este es un golpe fuerte contra los intereses populares”.

La viabilidad a largo plazo de esta política cambiaria dependerá de la capacidad de concertación que demuestren las autoridades nacionales, de acuerdo a lo que indicó una ciudadana de la zona. En este sentido, concluyó con esperanza, pero con cautela: “Esperemos que esta nueva disposición que ha salido, pueda equilibrar o mantenerse. Pero con todo lo que se está viendo, no creo que sea la solución. Esperemos que el gobierno, pueda ver la manera de poder trabajar conjuntamente con todos los sectores o temas de los bancos, empresarios y el pueblo en general para evaluar la viabilidad de este tipo de cambio”.

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