ABC concluye rehabilitación del tramo Bombeo – Cochabamba – Colomi

La Administradora Boliviana de Carreteras concluyó la rehabilitación del tramo Bombeo – Cochabamba – Colomi, una de las vías más importantes del país por su alto impacto en el transporte, el comercio y la integración entre el occidente y el oriente boliviano.

Según la ABC, esta carretera no es simplemente una vía de circulación, sino uno de los corredores logísticos más relevantes de Bolivia y una pieza clave de la Red Vial Fundamental.

Por este tramo circulan diariamente cientos de camiones que transportan alimentos, combustibles, productos agrícolas e insumos industriales. También miles de pasajeros utilizan esta ruta para conectar Cochabamba, Oruro, La Paz y Santa Cruz.

Una intervención de 238 días

Con el objetivo de preservar esta infraestructura estratégica y mejorar la seguridad de los usuarios, la ABC, en coordinación con el Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, ejecutó el proyecto de rehabilitación del tramo.

La intervención fue desarrollada durante 238 días calendario y permitió recuperar sectores deteriorados de la plataforma, además de fortalecer las condiciones de transitabilidad en uno de los ejes carreteros más importantes del país.

Rehabilitación integral del pavimento

El proyecto comprendió una rehabilitación integral del pavimento mediante el fresado de la carpeta asfáltica existente y la reposición de una nueva superficie de rodadura.

Estos trabajos permiten devolver a la carretera la capacidad estructural necesaria para soportar el intenso flujo vehicular que transita diariamente por este corredor.

También se ejecutaron trabajos de bacheo superficial y profundo para corregir deformaciones y daños provocados por el paso del tiempo, el tránsito pesado y las condiciones climáticas de la región.

Mejoras en drenaje y seguridad vial

Las obras incluyeron intervenciones más allá del asfaltado.

En el puente Chijllawiri, ubicado en el municipio de Colcapirhua, se realizó la ampliación y sustitución de la alcantarilla existente, una infraestructura fundamental para garantizar el adecuado drenaje de aguas pluviales y proteger la estabilidad de la carretera durante la temporada de lluvias.

Esta intervención reduce el riesgo de erosión y contribuye a prolongar la vida útil de la vía.

Lecho de frenado en Melga

Uno de los trabajos más importantes fue la construcción del lecho de frenado en el sector de Melga, una zona conocida por sus pendientes pronunciadas y por el constante tránsito de camiones de alto tonelaje.

De acuerdo con la ABC, esta infraestructura representa una medida preventiva de gran importancia para la seguridad vial, ya que ofrece una alternativa de emergencia para vehículos que pudieran presentar fallas en sus sistemas de frenos durante el descenso hacia el valle cochabambino.

Beneficios para municipios y transportistas

La rehabilitación beneficia directamente a los municipios de Colomi, Sacaba, Colcapirhua, Quillacollo, Sipe Sipe y Tapacarí, además de localidades como Suticollo y sectores del tramo Llavini – Bombeo.

Los habitantes de estas zonas utilizan diariamente esta carretera para trasladarse, comercializar sus productos, acceder a servicios de salud, educación y fortalecer sus actividades económicas.

Para los transportistas, una vía en mejores condiciones significa menor tiempo de viaje, menos consumo de combustible y reducción en los costos de mantenimiento de sus vehículos.

Una ruta para mantener unida a Bolivia

La ABC remarcó que detrás de cada metro rehabilitado existe el compromiso de mantener unida a Bolivia mediante carreteras seguras, resilientes y eficientes.

Con esta intervención, la institución estatal afirma que fortalece la Red Vial Fundamental, impulsa el desarrollo económico, mejora la integración territorial y garantiza mejores condiciones de transitabilidad para miles de usuarios.

La entrega del tramo Bombeo – Cochabamba – Colomi representa una mejora clave para el transporte nacional y para uno de los corredores más importantes de la economía boliviana.

Mira la programación en Red Uno Play