"Alguien tiene que responder": Comité Pro Santa Cruz exige sanciones por los bloqueos

El Comité Pro Santa Cruz aseguró este sábado que los más de 53 días de bloqueos registrados en el país dejaron pérdidas económicas superiores a los 3.000 millones de dólares, además de consecuencias sociales y humanas que, según la institución, deberán ser atendidas de manera urgente.

Según información de ABI, el presidente de la entidad cívica, Stello Cochamanidis, indicó que, tras una semana de la declaratoria del Estado de Excepción, autoridades del Gobierno sostuvieron reuniones con distintos sectores para evaluar la situación y analizar el avance del país luego del conflicto.

"Pero también estamos hablando del post-53 días de bloqueo que definitivamente han dejado, no solamente en lo económico, sino también en lo social, un quiebre. Si hablamos de lo económico, por los datos que nosotros hemos obtenido son más de 3.000 millones de dólares que se han perdido en el país por todos estos bloqueos", manifestó.

Cochamanidis sostuvo que las consecuencias de las medidas de presión no se limitan a las pérdidas económicas, sino que también incluyen víctimas fatales y afectaciones sociales.

"Esta medida dejó no solo millonarios daños económicos, sino pérdidas humanas y alguien tiene que responder a eso", afirmó.

El dirigente cívico señaló que la recuperación será un proceso complejo y pidió un trabajo conjunto entre las instituciones para superar la crisis.

"La reconstrucción de esto va a ser costosa, va a ser dolorosa, pero la única forma de que se avance en eso es que podamos trabajar de manera coordinada entre todas las instituciones para buscarle una salida de inmediato", remarcó.

Asimismo, insistió en que existen responsables por los hechos ocurridos durante los bloqueos y consideró que corresponde al Gobierno actuar conforme a la ley.

"Hay responsables de esto, por lo que el Gobierno tendrá que actuar como corresponde. Estos 53 días deben solucionarse, pero sobre todo debemos prever que esto no vuelva a pasar y para eso tiene que haber sanción a los responsables de todo el daño que le han hecho a nuestro país", concluyó.

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