Un devastador "doblete sísmico" sacudió a Venezuela este miércoles, dejando un balance provisional de 188 muertos, al menos 1.520 heridos e incontables daños materiales en infraestructuras y edificios de varias regiones del país, incluida la capital, Caracas. Mientras los equipos de rescate continúan trabajando contrarreloj entre los escombros para localizar a decenas de desaparecidos, se ha sabido que miles de ciudadanos recibieron una alerta en sus teléfonos móviles Android segundos antes de que se iniciaran los temblores más destructivos.

El fenómeno comenzó a las 18:04 horas con un primer seísmo de magnitud 7,2. Apenas 39 segundos después, un segundo terremoto de magnitud 7,5 golpeó la misma zona, un evento sumamente inusual y destructivo al que siguieron más de una treintena de réplicas durante la madrugada.

En el mismo instante en que comenzó el movimiento telúrico, las pantallas de numerosos teléfonos venezolanos se iluminaron con una notificación de emergencia que alertaba de un "sismo cercano" con una magnitud estimada de 6,2. La captura de pantalla de este aviso no tardó en volverse viral en redes sociales como X (antes Twitter), abriendo el debate sobre cómo la tecnología de consumo puede convertirse en una herramienta de supervivencia, según informa 20 Minutos en un extenso reportaje.

Imagen: X/@Danpeviv

Una red global de detección en el bolsillo

Detrás de este aviso se encuentra el Sistema de Alertas de Terremotos de Google, una tecnología integrada en los dispositivos Android que funciona desde 2021. Lejos de predecir el futuro —algo imposible para la ciencia actual—, el sistema aprovecha un componente que llevan casi todos los teléfonos inteligentes: el acelerómetro.

Este sensor, cuya función habitual es detectar si el móvil está en posición vertical u horizontal para girar la pantalla, es capaz de registrar microvibraciones cuando el dispositivo se encuentra en reposo.

Ondas S (Secundarias): Son más lentas, pero significativamente más destructivas y responsables de las sacudidas intensas.

Ondas P (Primarias): Son las más rápidas, se transmiten primero y suelen causar pocos daños.

Cuando se produce un terremoto, se propagan dos tipos de ondas principales:

La física detrás de la alerta

El sistema de Google funciona de manera colaborativa. Si el acelerómetro de un teléfono detecta una onda P, envía una señal automática y anónima a los servidores de la compañía junto con una ubicación aproximada. Cuando miles de teléfonos en la misma zona registran idéntico patrón al mismo tiempo, los servidores confirman el terremoto, calculan el epicentro y estiman la magnitud.

Dado que las comunicaciones por internet viajan más rápido que las destructivas ondas S, Google es capaz de enviar la alerta a los usuarios de las zonas afectadas antes de que la tierra empiece a temblar con fuerza bajo sus pies.

Una tecnología de eficacia probada

La efectividad de esta red no es nueva. Según datos de la propia compañía tecnológica, entre 2021 y 2025 el sistema detectó más de 18.000 terremotos y emitió cerca de 790 millones de alertas en los 98 países donde está disponible.

Además, un estudio científico publicado en 2025 por la prestigiosa revista Science avaló su rendimiento tras analizar datos de años anteriores. La investigación concluyó que los teléfonos Android detectan una media de 312 terremotos al mes (generando 18 millones de alertas mensuales) y que el 36% de los usuarios encuestados confirmó haber recibido el aviso antes de notar el temblor.

En el caso de la tragedia de Venezuela, esos escasos segundos de margen que ofreció la diferencia de velocidad entre los datos de internet y las ondas S permitieron a muchos ciudadanos buscar refugio, alejarse de ventanas o salir a zonas abiertas antes de que el doblete sísmico golpeara con toda su fuerza.

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