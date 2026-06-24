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Ciencia y tecnología

¿Su celular está en la lista? Android 17 ya está disponible y estos son los más de 20 celulares compatibles

Las nuevas herramientas del sistema operativo optimizan por completo la seguridad de los usuarios frente a posibles robos de dispositivos

Ximena Rodriguez

24/06/2026 18:56

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Ya se conoce el listado de smartphones compatibles con el nuevo sistema.

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Google ha lanzado de forma oficial la nueva actualización de Android 17 para el mercado global. Esta versión introduce importantes mejoras operativas que prometen transformar la experiencia de los usuarios en diversos dispositivos.

La distribución de esta plataforma ya no se limita exclusivamente a los terminales de la línea Pixel. A partir de este momento, los diferentes fabricantes tienen la autorización para iniciar los procesos de renovación en sus catálogos.

Innovaciones en funciones y seguridad

La herramienta denominada "App Bubbles" destaca como una de las principales innovaciones visuales de la temporada. Dicha función facilita la creación de ventanas flotantes que optimizan la navegación simultánea entre múltiples aplicaciones.

Avances en protección y multimedia

  • Modo anti-ladrones: El sistema exige de manera obligatoria el desbloqueo mediante datos biométricos cuando el teléfono es reportado como perdido.
  • Grabación simultánea: Los creadores de contenido pueden registrar la pantalla del equipo y la cámara frontal de forma paralela.

Dispositivos móviles compatibles

La lista de terminales aptos para recibir el nuevo software supera los 20 modelos en esta primera etapa. Grandes firmas de la industria tecnológica ya forman parte de este despliegue inicial mediante versiones definitivas o programas de prueba.

Modelos de la línea Google Pixel

  • Pixel 10 Pro Fold
  • Pixel 10 Pro
  • Pixel 10 Pro XL
  • Pixel 10
  • Pixel 10a
  • Pixel 9 Pro Fold
  • Pixel 9 Pro XL
  • Pixel 9 Pro
  • Pixel 9
  • Pixel 9a
  • Pixel 8 Pro
  • Pixel 8
  • Pixel 8 a
  • Pixel 7 Pro
  • Pixel 7
  • Pixel 7a
  • Pixel 6 Pro
  • Pixel 6
  • Pixel 6a

Modelos de la línea Samsung Galaxy

  • Galaxy S26 Ultra
  • Galaxy S26 Plus
  • Galaxy S26
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Plus
  • Galaxy S25

Otros terminales del mercado

  • OnePlus 15
  • Oppo Find X9 Pro
  • Xiaomi 17
  • Xiaomi 17 Ultra

Métodos para realizar la instalación

El envío de los paquetes de datos para los usuarios de Google se realiza de manera progresiva. Los propietarios deben verificar la disponibilidad del archivo directamente en el menú de configuración de sus dispositivos.

Pasos para terminales Pixel

  • Acceda a la sección de Ajustes dentro del menú principal.
  • Ingrese a Información del teléfono y seleccione Actualización de software.

Pasos para terminales Samsung

  • Descargue la aplicación oficial de Samsung Members en su dispositivo.
  • Presione el banner de la página principal para registrarse en el programa de pruebas.

Fuente: Hipertextual.

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