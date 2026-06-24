¿Su celular está en la lista? Android 17 ya está disponible y estos son los más de 20 celulares compatibles

Google ha lanzado de forma oficial la nueva actualización de Android 17 para el mercado global. Esta versión introduce importantes mejoras operativas que prometen transformar la experiencia de los usuarios en diversos dispositivos.

La distribución de esta plataforma ya no se limita exclusivamente a los terminales de la línea Pixel. A partir de este momento, los diferentes fabricantes tienen la autorización para iniciar los procesos de renovación en sus catálogos.

Innovaciones en funciones y seguridad

La herramienta denominada "App Bubbles" destaca como una de las principales innovaciones visuales de la temporada. Dicha función facilita la creación de ventanas flotantes que optimizan la navegación simultánea entre múltiples aplicaciones.

Avances en protección y multimedia

Modo anti-ladrones: El sistema exige de manera obligatoria el desbloqueo mediante datos biométricos cuando el teléfono es reportado como perdido.

El sistema exige de manera obligatoria el desbloqueo mediante datos biométricos cuando el teléfono es reportado como perdido. Grabación simultánea: Los creadores de contenido pueden registrar la pantalla del equipo y la cámara frontal de forma paralela.

Dispositivos móviles compatibles

La lista de terminales aptos para recibir el nuevo software supera los 20 modelos en esta primera etapa. Grandes firmas de la industria tecnológica ya forman parte de este despliegue inicial mediante versiones definitivas o programas de prueba.

Modelos de la línea Google Pixel

Pixel 10 Pro Fold

Pixel 10 Pro

Pixel 10 Pro XL

Pixel 10

Pixel 10a

Pixel 9 Pro Fold

Pixel 9 Pro XL

Pixel 9 Pro

Pixel 9

Pixel 9a

Pixel 8 Pro

Pixel 8

Pixel 8 a

Pixel 7 Pro

Pixel 7

Pixel 7a

Pixel 6 Pro

Pixel 6

Pixel 6a

Modelos de la línea Samsung Galaxy

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Plus

Galaxy S26

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Plus

Galaxy S25

Otros terminales del mercado

OnePlus 15

Oppo Find X9 Pro

Xiaomi 17

Xiaomi 17 Ultra

Métodos para realizar la instalación

El envío de los paquetes de datos para los usuarios de Google se realiza de manera progresiva. Los propietarios deben verificar la disponibilidad del archivo directamente en el menú de configuración de sus dispositivos.

Pasos para terminales Pixel

Acceda a la sección de Ajustes dentro del menú principal.

Ingrese a Información del teléfono y seleccione Actualización de software.

Pasos para terminales Samsung

Descargue la aplicación oficial de Samsung Members en su dispositivo.

Presione el banner de la página principal para registrarse en el programa de pruebas.

Fuente: Hipertextual.

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