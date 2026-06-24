¿Su celular está en la lista? Android 17 ya está disponible y estos son los más de 20 celulares compatibles

Las nuevas herramientas del sistema operativo optimizan por completo la seguridad de los usuarios frente a posibles robos de dispositivos
24/06/2026 18:56
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Google ha lanzado de forma oficial la nueva actualización de Android 17 para el mercado global. Esta versión introduce importantes mejoras operativas que prometen transformar la experiencia de los usuarios en diversos dispositivos.
La distribución de esta plataforma ya no se limita exclusivamente a los terminales de la línea Pixel. A partir de este momento, los diferentes fabricantes tienen la autorización para iniciar los procesos de renovación en sus catálogos.
Innovaciones en funciones y seguridad
La herramienta denominada "App Bubbles" destaca como una de las principales innovaciones visuales de la temporada. Dicha función facilita la creación de ventanas flotantes que optimizan la navegación simultánea entre múltiples aplicaciones.
Avances en protección y multimedia
Dispositivos móviles compatibles
La lista de terminales aptos para recibir el nuevo software supera los 20 modelos en esta primera etapa. Grandes firmas de la industria tecnológica ya forman parte de este despliegue inicial mediante versiones definitivas o programas de prueba.
Modelos de la línea Google Pixel
Modelos de la línea Samsung Galaxy
Otros terminales del mercado
Métodos para realizar la instalación
El envío de los paquetes de datos para los usuarios de Google se realiza de manera progresiva. Los propietarios deben verificar la disponibilidad del archivo directamente en el menú de configuración de sus dispositivos.
Pasos para terminales Pixel
Pasos para terminales Samsung
Fuente: Hipertextual.
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