Guía paso a paso: Activa el nuevo modo Toy Story 5 en tu WhatsApp

El reciente y exitoso estreno cinematográfico de 'Toy Story 5' ha desatado una fiebre global de personalización digital entre los usuarios de telefonía móvil. Esta tendencia permite transformar la interfaz visual de WhatsApp de manera externa para rendir homenaje a la célebre franquicia de Disney y Pixar.

Un cambio estético seguro para la plataforma

El denominado modo 'Toy Story 5' consiste en una serie de ajustes de diseño que aprovechan las herramientas nativas de los sistemas operativos sin alterar el código base de Meta. Al tratarse de una modificación local que opera únicamente en el dispositivo del usuario, las cuentas de la agenda mantienen su apariencia habitual de forma totalmente segura.

Pasos para activar la interfaz temática

Para iniciar con la transformación, es necesario bajar al dispositivo tres ilustraciones en alta definición (con proporciones cuadrada, vertical y horizontal) y contar con una aplicación externa de personalización.

Paso 1: Almacene las tres imágenes seleccionadas directamente en la galería o almacenamiento interno de su teléfono.

Almacene las tres imágenes seleccionadas directamente en la galería o almacenamiento interno de su teléfono. Paso 2: Diríjase a la tienda oficial de aplicaciones de su sistema operativo e instale un lanzador de interfaz, tomando como opción recomendada Nova Launcher.

Diríjase a la tienda oficial de aplicaciones de su sistema operativo e instale un lanzador de interfaz, tomando como opción recomendada Nova Launcher. Paso 3: Establezca este nuevo organizador como la pantalla principal predeterminada, mantenga presionado el acceso directo a WhatsApp y reemplace el logo tradicional utilizando la imagen cuadrada.

Establezca este nuevo organizador como la pantalla principal predeterminada, mantenga presionado el acceso directo a WhatsApp y reemplace el logo tradicional utilizando la imagen cuadrada. Paso 4: Abra la aplicación de mensajería, acceda al apartado de 'Ajustes', elija la opción de 'Chats' seguido de 'Fondo de pantalla' y configure el archivo vertical.

Abra la aplicación de mensajería, acceda al apartado de 'Ajustes', elija la opción de 'Chats' seguido de 'Fondo de pantalla' y configure el archivo vertical. Paso 5: Ingrese al menú de personalización de su teclado predeterminado (como Gboard o Swiftkey) y coloque la ilustración horizontal como el nuevo tapiz de fondo.

Herramientas interactivas y éxito cinematográfico

Además de los cambios estéticos, el asistente virtual Meta AI integrado en la aplicación ofrece opciones complementarias mediante su conocido círculo púrpura de búsqueda. A través de este sistema de inteligencia artificial, las personas pueden solicitar la generación de imágenes con estilo Pixar o recordar las frases más icónicas de la saga.

Esta oleada de personalización coincide con un debut histórico en taquilla que ya acumula 312 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. La trama de esta entrega resulta muy oportuna para el entorno digital, ya que muestra a Buzz y Woody compitiendo directamente contra la distracción que generan las pantallas tecnológicas en los niños.

Fuente: El Comercio.

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