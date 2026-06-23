Guía paso a paso: Activa el nuevo modo Toy Story 5 en tu WhatsApp

Aprende a modificar la interfaz de tu aplicación de mensajería favorita de manera externa y sin poner en riesgo tus datos personales.
23/06/2026 18:44
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El reciente y exitoso estreno cinematográfico de 'Toy Story 5' ha desatado una fiebre global de personalización digital entre los usuarios de telefonía móvil. Esta tendencia permite transformar la interfaz visual de WhatsApp de manera externa para rendir homenaje a la célebre franquicia de Disney y Pixar.
Un cambio estético seguro para la plataforma
El denominado modo 'Toy Story 5' consiste en una serie de ajustes de diseño que aprovechan las herramientas nativas de los sistemas operativos sin alterar el código base de Meta. Al tratarse de una modificación local que opera únicamente en el dispositivo del usuario, las cuentas de la agenda mantienen su apariencia habitual de forma totalmente segura.
Pasos para activar la interfaz temática
Para iniciar con la transformación, es necesario bajar al dispositivo tres ilustraciones en alta definición (con proporciones cuadrada, vertical y horizontal) y contar con una aplicación externa de personalización.
Herramientas interactivas y éxito cinematográfico
Además de los cambios estéticos, el asistente virtual Meta AI integrado en la aplicación ofrece opciones complementarias mediante su conocido círculo púrpura de búsqueda. A través de este sistema de inteligencia artificial, las personas pueden solicitar la generación de imágenes con estilo Pixar o recordar las frases más icónicas de la saga.
Esta oleada de personalización coincide con un debut histórico en taquilla que ya acumula 312 millones de dólares a nivel mundial en su primer fin de semana. La trama de esta entrega resulta muy oportuna para el entorno digital, ya que muestra a Buzz y Woody compitiendo directamente contra la distracción que generan las pantallas tecnológicas en los niños.
Fuente: El Comercio.
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