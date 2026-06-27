WhatsApp activa una nueva barrera de seguridad contra las estafas digitales

WhatsApp comenzó a implementar una nueva función de seguridad diseñada para reducir las estafas digitales que se realizan mediante mensajes de números desconocidos.

La herramienta, que llegará de forma progresiva a dispositivos Android y iPhone, incorpora una pausa obligatoria de 10 segundos antes de permitir iniciar una conversación con un contacto que no figura en la agenda del usuario.

Durante ese tiempo, la aplicación muestra una advertencia con información relevante para ayudar a tomar una decisión más segura. Entre los datos que aparecen se encuentran el país de registro del número, si el contacto está guardado en el teléfono y si existen grupos en común con esa persona.

Al finalizar la advertencia, el usuario puede elegir entre continuar o cancelar el inicio del chat. La decisión es completamente privada y el destinatario no recibe ninguna notificación sobre el intento de contacto.

La nueva función busca frenar una de las modalidades de fraude más frecuentes en la plataforma, en la que delincuentes se hacen pasar por familiares, amigos o instituciones para engañar a las víctimas. También pretende proteger a quienes reciben mensajes inesperados de números desconocidos o del extranjero.

Con esta medida, WhatsApp obliga al usuario a detenerse unos segundos antes de interactuar con un contacto nuevo, ofreciendo un margen para verificar si el número es confiable o si podría tratarse de un intento de estafa.

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