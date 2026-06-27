¿Jugará Lionel Messi ante Jordania? Esto fue lo que dijo Scaloni sobre el tema

Lionel Messi comenzará en el banco de suplentes el partido de la Selección Argentina frente a Jordania, correspondiente a la tercera fecha del Grupo J del Mundial 2026.

La decisión fue confirmada por el entrenador Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro.

"Leo va ir al banco, él va a arrancar después y el equipo lo tengo confirmado pero lo vamos a decir mañana", dijo el entrenador argentino.

El capitán albiceleste, autor de cinco goles en las dos primeras jornadas, no será titular como parte de la planificación del cuerpo técnico, aunque está previsto que sume minutos en el segundo tiempo para mantener el ritmo de competencia de cara a los dieciseisavos de final.

Scaloni evitó revelar el resto de la formación, pero explicó que el equipo ya está definido. Con la clasificación asegurada, Argentina aprovechará el compromiso ante Jordania para administrar las cargas de algunos de sus futbolistas principales antes del inicio de la fase eliminatoria.

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