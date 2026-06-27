Tapatón 2026 cierra con masiva recolección de tapitas para niños del Oncológico

La Tapatón 2026 concluyó con una masiva participación ciudadana, logrando recolectar una gran cantidad de tapas plásticas que serán transformadas en ayuda económica para los niños que son atendidos en el Hospital Oncológico de Santa Cruz.

La coordinadora de Recolección de Empacar, Gladys Araníbar, destacó la respuesta de la población durante la jornada solidaria desarrollada en Empacar Express.

"Vemos que hay muchos corazones solidarios, la gente se ha dado cita aquí en Empacar Express y estamos muy contentos porque es una gran cantidad de tapitas que se está recolectando y sabemos de que mientras más cantidad sea, va a ser mayor la ayuda a los niños del oncológico", afirmó.

Araníbar explicó que todo el material recolectado permitirá generar recursos para cubrir diferentes necesidades de los pacientes.

"Toda esta donación se hace efectiva en medicamentos, insumos médicos y también necesidades urgentes que tienen los niños de terapia intensiva", señaló.

La coordinadora también anunció que la campaña volverá a realizarse en diciembre e invitó a la población a continuar reuniendo tapas plásticas.

"En el mes de diciembre, los primeros días vamos a estar organizando y también vamos a estar comunicando aquí con nuestro canal, la Red Uno, para que todos puedan saber y también ya vayan recolectando sus tapitas para la siguiente", anunció.

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