Bloquean placas por cargas repetitivas de combustible en La Paz y El Alto

La Agencia Nacional de Hidrocarburos identificó más de 300 placas con carguíos frecuentes e irregulares de combustible, por lo que fueron inhabilitadas temporalmente como parte de los operativos de control desplegados en estaciones de servicio de La Paz y El Alto.

La medida fue asumida ante la persistencia de filas en surtidores y la detección de vehículos que intentaban abastecerse más de una vez durante la misma jornada.

La directora distrital de la ANH, Enriqueta García, informó que el personal de la institución fue desplegado en diferentes estaciones de servicio para reforzar las inspecciones y verificar el comportamiento de los motorizados mediante el sistema B-SISA.

“Se ha desplegado personal de la ANH y se está intensificando el tema de los controles en cada estación de servicio. A través del B-SISA verificamos las placas y realizamos estos controles. Si existe repetitividad, los mismos vehículos no podrían volver a cargar”, afirmó.

Más de 300 placas observadas

García explicó que el sistema B-SISA permite identificar la repetitividad en la carga de combustibles y detectar posibles irregularidades.

Durante las inspecciones, se encontraron más de 300 placas con comportamiento irregular, por lo que se procedió a su inhabilitación temporal.

“Se encontró a más de 300 placas irregulares y se procedió a su inhabilitación temporal. Ahora tendrían que apersonarse a la ANH y presentar las justificaciones del porqué de ese tipo de carguíos repetitivos”, indicó.

La suspensión no es definitiva, pero los propietarios de los vehículos observados deberán explicar ante la entidad reguladora las razones por las que realizaron cargas reiteradas.

Control a vehículos que vuelven a la fila

La autoridad señaló que, aunque las filas en surtidores se redujeron en comparación con días anteriores, todavía se detectan conductores que intentan volver a cargar combustible después de haber llenado sus tanques.

“Hay una reducción, pero existen vehículos que vuelven nuevamente a la fila para cargar. A esos vehículos los estamos retirando, porque si ya cargaron en la mañana y llenaron su tanque, no pueden volver a cargar”, sostuvo García.

La ANH busca evitar el acopio irregular, la reventa y el desvío de carburantes, especialmente en un contexto de alta demanda de gasolina y diésel.

Carguío en bidones sigue permitido, pero con registro

García recordó que el carguío en bidones continúa vigente bajo normativa, pero únicamente para las personas registradas previamente en la plataforma Siscarguío.

Los solicitantes deben acreditar la actividad para la cual requieren el combustible, de modo que la venta pueda ser controlada y respaldada.

El objetivo es garantizar que el combustible destinado a recipientes sea utilizado para actividades justificadas y no para fines irregulares.

Más funcionarios en surtidores

La autoridad añadió que más de 30 funcionarios de la ANH fueron desplegados en estaciones de servicio del departamento de La Paz, incluyendo la ciudad de El Alto, para reforzar las tareas de inspección y control.

Los operativos se realizan en medio de largas filas para abastecerse de gasolina y diésel, pese a que ya se cumple una semana desde la declaratoria de estado de excepción, medida que prohíbe bloqueos en las carreteras del país.

La ANH anunció que continuará con los controles para garantizar una distribución regular del combustible y evitar que algunos vehículos realicen carguíos repetitivos en perjuicio de otros usuarios.

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