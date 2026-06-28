Choferes pasan días en las filas por diésel y denuncian pérdidas económicas

Decenas de buses permanecen haciendo fila en un surtidor ubicado en el tercer anillo, en la zona del barrio Polanco, a la espera de poder cargar diésel. Los conductores aseguran que algunos llevan varios días sin poder abastecerse, situación que también ha afectado la salida de flotas desde la Terminal Bimodal.

Mientras la venta de gasolina se desarrolla con normalidad en el surtidor, el panorama es diferente para quienes necesitan diésel. La ausencia de este combustible mantiene a decenas de vehículos de transporte interdepartamental estacionados en el lugar.

Uno de los choferes relató que la incertidumbre se vive desde hace varios días. "Desde el miércoles estamos aquí. Ayer llegó, pero se acabó ahí. No saben nada, no saben cuándo va a llegar", afirmó.

Los transportistas sostienen que la falta de diésel les impide trabajar con normalidad y genera pérdidas económicas.

"A todos nos perjudica. Ya casi más de una semana sin trabajar, sin nada", lamentó el conductor.

Según la información proporcionada por el personal del surtidor a los choferes, se prevé que una cisterna con diésel llegue recién el lunes, por lo que las largas filas podrían mantenerse durante el fin de semana.

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