¿Se dañó tu B-SISA? Conoce cuándo debes renovarlo y qué requisitos llevar

Si su vehículo tiene la etiqueta B-SISA dañada, fue retirada, sufrió la ruptura del parabrisas o presenta problemas en el registro, debe realizar la reposición correspondiente ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

El B-SISA es el sistema que permite identificar a los motorizados durante el carguío de combustible y forma parte de los controles que se aplican en las estaciones de servicio del país.

Sin embargo, no todos los conductores deben renovar la etiqueta. La viñeta no caduca, por lo que solo corresponde hacer el trámite en casos específicos.

¿En qué casos aplica la reposición del B-SISA?

La renovación o reposición del B-SISA aplica cuando la etiqueta fue dañada, robada o retirada del parabrisas.

También corresponde realizar el trámite cuando el conductor cambió el parabrisas del vehículo, ya que la nueva etiqueta debe ser instalada nuevamente por personal técnico autorizado.

Otro caso en el que se debe acudir a la ANH es cuando existe cambio de placa, datos observados en el sistema o inconsistencias con la información del RUAT.

Requisitos generales

Para realizar la reposición, el solicitante debe acudir con el vehículo o motocicleta a un punto habilitado por la ANH.

La presencia física del motorizado es obligatoria, ya que los técnicos deben verificar los datos y colocar la nueva etiqueta o dispositivo correspondiente.

Entre los requisitos básicos se encuentran:

Boleta original del depósito bancario y fotocopia.

Fotocopia del RUAT del vehículo.

Fotocopia de la cédula de identidad o licencia de conducir vigente.

Presencia física del vehículo o motocicleta.

En el caso de vehículos, el monto referencial señalado para el trámite es de Bs 60. Para motocicletas, se debe verificar el monto vigente en los puntos oficiales de atención de la ANH antes de realizar el depósito.

¿Dónde se paga?

El depósito debe realizarse en el Banco Unión, a la cuenta recaudadora de la ANH.

La boleta de depósito debe presentarse en original y fotocopia al momento del trámite.

La recomendación es confirmar previamente el monto vigente y el punto de atención habilitado, para evitar errores en el depósito o retrasos durante la atención.

El B-SISA no vence

Uno de los datos más importantes es que la etiqueta B-SISA no tiene una fecha de vencimiento.

Esto significa que no se debe renovar cada año ni realizar el trámite si la viñeta está en buen estado y los datos del vehículo coinciden correctamente en el sistema.

La reposición solo corresponde cuando existe daño, robo, cambio de parabrisas, cambio de placa o algún problema administrativo en el registro.

¿Qué pasa si hay datos incorrectos?

Si los datos del vehículo no coinciden con el RUAT o con el sistema, el propietario debe solicitar la rectificación correspondiente en oficinas de la ANH.

En algunos casos, este trámite debe realizarse antes de la reposición de la etiqueta.

La entidad puede requerir una verificación física y documental para corregir la información del motorizado.

¿Y si el vehículo está “gemeleado”?

Si el motorizado presenta problemas por duplicidad de placa, clonación o posible “gemeleado”, el propietario debe acudir de inmediato a la oficina distrital de la ANH.

En estos casos, corresponde realizar una verificación física y administrativa del vehículo.

Además, se recomienda presentar la denuncia formal ante las autoridades competentes para que se investigue el uso irregular de la placa o del registro.

Recomendación para los conductores

Antes de acudir a un punto de atención, revise si realmente necesita reponer el B-SISA.

Si la etiqueta está en buen estado, no fue retirada y los datos del vehículo son correctos, no es necesario hacer el trámite.

Pero si hubo robo, deterioro, cambio de parabrisas o cambio de placa, debe acudir a la ANH con el motorizado y los documentos exigidos.

El objetivo es evitar observaciones al momento de cargar combustible y mantener actualizado el registro del vehículo en el sistema.

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