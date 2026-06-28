Perdió su billetera y cientos de hinchas le cantaron su nombre hasta encontrarlo

Argentina ganó en la cancha, pero su hinchada también protagonizó uno de los momentos más emotivos fuera del estadio.

Después del partido entre Argentina y Jordania, disputado en Arlington, Texas, un hincha argentino perdió su billetera entre la multitud. Lo que pudo terminar en un mal momento se transformó en una escena cargada de solidaridad, humor y emoción mundialista.

Según el relato difundido por los presentes, la billetera fue encontrada por otros fanáticos argentinos, quienes decidieron buscar al dueño de una manera muy particular: comenzaron a cantar su nombre al unísono.

Una búsqueda al estilo argentino

Entre camisetas albicelestes, banderas, cánticos y festejos por la victoria, cientos de hinchas se sumaron espontáneamente a la búsqueda.

Lejos de pasar el objeto de mano en mano o dejarlo en silencio, la multitud empezó a corear el nombre del dueño de la billetera como si se tratara de un canto de cancha.

El momento rápidamente llamó la atención de todos los que estaban alrededor.

El nombre se repitió una y otra vez, cada vez con más fuerza, hasta que finalmente el hincha apareció entre la gente.

El final que emocionó a todos

Cuando el dueño logró acercarse y recuperar su billetera, la reacción fue inmediata: aplausos, risas, gritos y festejos.

La escena dejó una postal distinta del Mundial. No fue un gol, no fue una atajada ni una jugada brillante, pero sí un gesto que mostró el costado más humano de la fiesta futbolera.

En medio de la euforia por el triunfo argentino, la hinchada convirtió un problema cotidiano en un momento inolvidable.

La pasión también se juega fuera de la cancha

El episodio ocurrió tras la victoria de Argentina sobre Jordania, resultado que le permitió a la Albiceleste cerrar la fase de grupos con puntaje perfecto.

Pero más allá del marcador, el gesto de los hinchas se ganó los aplausos en redes y entre quienes presenciaron la escena.

La pasión argentina volvió a hacerse sentir, esta vez no solo por alentar a su selección, sino también por ayudar a uno de los suyos.

Una billetera perdida, un nombre cantado por cientos de personas y un final feliz: otra historia mínima que explica por qué el Mundial también se vive en las tribunas.

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