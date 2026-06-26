El Mundial 2026 no solo está dejando goles, emociones y clasificaciones, también historias inesperadas en las tribunas.

Durante el partido entre Túnez y Países Bajos, disputado en Kansas City, una aficionada sorprendió a miles de personas al pedirle matrimonio a su novio en pleno encuentro mundialista.

La escena llamó rápidamente la atención de los hinchas que se encontraban cerca y también de quienes seguían el momento a través de las imágenes difundidas en redes sociales.

En medio del ambiente futbolero, la mujer decidió arrodillarse y hacer la esperada pregunta, convirtiendo el partido en un recuerdo inolvidable para la pareja.

Amor en plena Copa del Mundo

El gesto generó aplausos, sorpresa y emoción entre los presentes, demostrando que el Mundial también es escenario de historias humanas que van más allá del resultado deportivo.

Mientras Túnez y Países Bajos disputaban un duelo importante por la fase de grupos, la propuesta se convirtió en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La imagen de la aficionada pidiendo matrimonio en plena tribuna se volvió viral y fue celebrada por usuarios en redes sociales, quienes destacaron la originalidad y valentía del gesto.

El Mundial también se vive en las gradas

La Copa del Mundo suele regalar postales inolvidables dentro y fuera de la cancha. Esta vez, la emoción no llegó únicamente por los goles, sino por una historia de amor que sorprendió en medio de miles de hinchas.

Kansas City fue testigo de una escena romántica que quedará como una de las curiosidades del Mundial 2026.

Entre camisetas, banderas, cánticos y la pasión del fútbol, una pareja vivió un momento especial que le dio un toque distinto a la jornada mundialista.

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