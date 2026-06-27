La histórica victoria de la selección ecuatoriana de fútbol frente a Alemania en la Copa del Mundo no solo desató la locura de millones de aficionados en las calles, sino que también dejó una de las postales más curiosas y entrañables del torneo. Tras el decisivo gol de Gonzalo Plata que selló el triunfo por 2-1 a favor de "La Tri", la euforia colectiva sumó a un inesperado protagonista de cuatro patas en la ciudad costera de Guayaquil, cuyo video ya recorre las redes sociales de todo el mundo.

El peculiar episodio fue captado por las cámaras de seguridad de un local de repuestos automotrices, donde tres aficionados seguían el compromiso con total tensión frente a un televisor. En el instante en que el balón cruzó la línea de meta, los hombres estallaron en gritos y abrazos de desahogo. Fue en medio de ese descontrol festivo cuando un perro, contagiado por la desbordante energía del lugar, ingresó corriendo al establecimiento, saltó con destreza sobre el mostrador y comenzó a brincar junto a las personas, integrándose por completo a la algarabía general.

Este tanto del guayaquileño Gonzalo Plata ya es catalogado como uno de los más importantes y celebrados en la historia del balompié ecuatoriano, al tratarse de una victoria épica ante una potencia europea. La irrupción de este canino, al que las redes sociales han bautizado cariñosamente como "Firulais", transformó una celebración local en un fenómeno global que demuestra cómo la pasión por el fútbol puede romper cualquier barrera y contagiar a todos por igual.

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