Gonzalo Plata entra a la historia: el “químico” que clasificó a Ecuador

Gonzalo Plata escribió una curiosa página en la historia de los Mundiales. Además de marcar el gol que le dio la clasificación a Ecuador a los dieciseisavos de final, el atacante se convirtió en el tercer futbolista con nombre o apellido de un elemento químico en anotar en una Copa del Mundo.

Según el reconocido estadista Mister Chip, antes de Plata solo habían logrado ese peculiar registro el español Fernando Hierro y el portugués Hélio Varela, cuyos apellido y nombre, respectivamente, coinciden con elementos de la tabla periódica.

El delantero ecuatoriano selló la histórica victoria por 2-1 sobre Alemania al marcar a los 77 minutos, aprovechando un centro enviado desde un tiro de esquina para desatar la celebración de la Tricolor.

Con ese tanto, Ecuador aseguró su clasificación a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026 y, de paso, Gonzalo Plata quedó inscrito en un exclusivo y llamativo registro que une al fútbol con la química.

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