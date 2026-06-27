El universo del rock y la pasión futbolera argentina volvieron a cruzarse de manera inesperada gracias a un carismático gesto de una de las mayores leyendas británicas viva. Mick Jagger, el mítico líder de The Rolling Stones, revolucionó por completo las plataformas digitales al mostrar su faceta más cercana al sentimiento deportivo de Argentina durante un adelanto exclusivo de La Nación Música.

Un obsequio con sabor a gloria

El clímax del encuentro audiovisual se desató cuando el periodista sorprendió al cantante con un regalo especial en nombre de la emisora y de todos los fanáticos locales. Al abrir el empaque y descubrir la camiseta oficial de la Selección estampada con el emblemático número diez, el artista reaccionó con una genuina sonrisa de aprobación. "¡Muy buena!", exclamó Jagger en su idioma natal mientras desplegaba la prenda, confirmando de inmediato que ya tiene la indumentaria lista para asistir a los estadios.

La atmósfera de la entrevista cobró mayor audacia cuando el periodista le preguntó directamente si veía a esa camiseta consagrándose en lo más alto del Mundial. Lejos de esquivar la consulta, pero cuidándose de su histórica fama de atraer la mala suerte en el fútbol, el músico optó inicialmente por el enigma. "Lo sé, pero no puedo decírtelo", bromeó la estrella frente a la cámara, desatando las risas de los presentes.

Un destino sellado entre los mejores

A pesar de su inicial resistencia a dar el nombre del próximo campeón para evitar suspicacias, el compositor no quiso dejar al público argentino con las manos vacías. En el cierre de su intervención, decidió jugársela por completo con un vaticinio sumamente optimista para el conjunto que dirige técnicamente Lionel Scaloni. "Definitivamente van a llegar a las semifinales", aseguró de manera tajante, dejando una sentencia que ya alimenta la ilusión de millones de seguidores.

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