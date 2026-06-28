¿Quieres aprender inglés gratis? Revisa cómo postular a las 4.500 becas disponibles

Miles de jóvenes bolivianos tienen una nueva oportunidad para aprender inglés, mejorar su perfil académico y abrir puertas a futuras becas, intercambios y empleos.

El Ministerio de Educación, en coordinación con la Embajada de Estados Unidos de América, lanzó la convocatoria 2026 del programa “Inglés para Todos”, que ofrecerá 4.500 becas virtuales para bachilleres destacados de colegios fiscales y de convenio.

La postulación estará habilitada hasta el 7 de julio, por lo que los interesados tienen pocos días para completar su registro.

¿Quiénes pueden postular?

La convocatoria está dirigida a jóvenes de 18 a 25 años que hayan egresado del bachillerato entre las gestiones 2019 y 2025.

Los postulantes deben residir en Bolivia, contar con acceso a internet mediante una computadora o teléfono inteligente y tener habilitada su Ciudadanía Digital, requisito indispensable para completar el proceso de inscripción.

El registro se realiza a través del portal web del Ministerio de Educación.

Una beca que puede abrir puertas

El programa busca fortalecer las competencias en inglés de jóvenes bolivianos y ampliar sus oportunidades en un mundo cada vez más competitivo.

Aprender este idioma puede marcar la diferencia al momento de postular a estudios superiores, programas de intercambio, oportunidades laborales o procesos de formación internacional.

“El inglés transforma realidades y abre puertas en un mundo interconectado. Nos enorgullece aliarnos con el Ministerio de Educación para potenciar la competitividad de los profesionales bolivianos a través de este programa”, afirmó Robyn Remeika, agregada cultural de la Embajada de Estados Unidos.

Modalidad y horarios

Las clases comenzarán el 10 de agosto y se desarrollarán en modalidad virtual.

Los participantes pasarán clases tres veces por semana: lunes, miércoles y viernes, de 19:00 a 21:00, con una carga académica de seis horas semanales.

Al finalizar el proceso de capacitación, los estudiantes recibirán una certificación oficial respaldada por ambas instituciones.

¿Cuándo se conocerá la lista de seleccionados?

La nómina de beneficiarios será publicada el 27 de julio.

Por eso, los jóvenes interesados deben revisar los requisitos, preparar sus datos y completar la postulación antes del cierre del plazo.

Docentes capacitados para el programa

Uno de los puntos destacados de la convocatoria es el equipo docente.

Las clases estarán a cargo de estudiantes de último año de las carreras de Idiomas de siete universidades públicas del país: UMSA, UPEA, UMSS, UAGRM, UATF, USFX y UAJMS.

Estos futuros instructores recibieron capacitación especializada impartida por expertos virtuales del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Además, el programa contará con materiales didácticos diseñados y adaptados al contexto boliviano.

Una oportunidad que no se debe dejar pasar

El programa “Inglés para Todos” apunta a convertirse en una herramienta de transformación para miles de jóvenes.

En un mercado laboral donde el manejo del inglés puede abrir más oportunidades, esta convocatoria representa una opción gratuita, virtual y certificada.

La recomendación es clara: no esperar hasta el último día.

El plazo vence el 7 de julio y las 4.500 becas ya están en convocatoria.

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