Hallan sin vida a la familia del futbolista argentino Lucas Trejo tras los terremotos en Venezuela

La esposa y los dos hijos del futbolista argentino Lucas Trejo fueron encontrados sin vida luego de permanecer desaparecidos desde los terremotos que afectaron a Venezuela el miércoles pasado.

Se trata de Yanina Maranella, esposa del defensor cordobés, y de sus hijos Aarón y Ainhoa Trejo, quienes eran buscados entre los escombros del edificio donde se encontraban en la zona de Playa Grande, en el estado La Guaira.

La búsqueda terminó con el peor desenlace

La familia de Trejo permanecía desaparecida desde el colapso del inmueble en el que se encontraban al momento de los sismos.

Durante varios días, familiares, rescatistas, voluntarios y personas vinculadas al fútbol venezolano participaron en las tareas de búsqueda.

El propio futbolista había pedido ayuda públicamente para encontrar a su esposa y a sus hijos, en medio de la desesperación por el derrumbe del edificio.

Sin embargo, este sábado se confirmó el desenlace más doloroso.

Confirmación desde el fútbol venezolano

La primera confirmación fue difundida por el futbolista Edson Tortolero, quien publicó un mensaje en redes sociales informando que los cuerpos de los familiares de Lucas Trejo habían sido encontrados sin vida.

En su publicación, Tortolero agradeció la colaboración de familiares, rescatistas, voluntarios, jugadores, instituciones deportivas y personas que se sumaron a la búsqueda.

El mensaje también fue compartido por otros futbolistas del medio venezolano, entre ellos Robert Garcés y José Correa, quienes habían acompañado las tareas de rescate.

Posteriormente, Deportivo La Guaira emitió un comunicado expresando sus condolencias a Lucas Trejo y confirmando el fallecimiento de Yanina Maranella, Aarón y Ainhoa Trejo.

Conmoción en Argentina y Venezuela

La noticia generó profunda conmoción tanto en Argentina como en Venezuela, especialmente en el ambiente futbolístico.

Lucas Trejo, defensor cordobés, atraviesa una tragedia familiar en medio del desastre provocado por los sismos que golpearon a Venezuela y dejaron varias zonas con graves daños estructurales.

Playa Grande fue una de las áreas más afectadas, con edificios colapsados y familias atrapadas entre los escombros.

Mensajes de apoyo

Tras conocerse la noticia, clubes, jugadores y seguidores expresaron mensajes de apoyo y solidaridad hacia el futbolista argentino.

La tragedia de la familia Trejo se suma al dolor de cientos de familias afectadas por los terremotos en Venezuela, donde continúan las tareas de rescate, asistencia y evaluación de daños.

En medio del duelo, el fútbol volvió a unirse para acompañar a Lucas Trejo en uno de los momentos más difíciles de su vida.

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