Video capta el momento exacto en que un rayo impacta la Torre Eiffel

Una impactante imagen captó el preciso instante en que un rayo impactó directamente sobre la punta de la Torre Eiffel, en París.

La fotografía fue realizada por el fotógrafo Bertrand Kulik, quien logró registrar el fenómeno gracias a la combinación de dos capturas tomadas en el momento exacto.

Según explicó el autor, aunque la capital francesa no registró tormentas de gran intensidad, se encontraba en el lugar indicado cuando se produjo la descarga eléctrica sobre el emblemático monumento.

La impresionante postal rápidamente llamó la atención en redes sociales por la espectacularidad del fenómeno.

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