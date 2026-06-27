Video capta desde una terraza el colapso de edificios durante los terremotos en Venezuela

Un impactante video grabado desde una terraza capturó el preciso y devastador momento en el que varios edificios se caen en Catia La Mar, Venezuela. El registro audiovisual, muestra la crudeza del colapso estructural y la gigantesca nube de polvo que arropó la zona en pocos segundos.

Esta tragedia visual es el resultado directo de los dos potentes terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que se registraron en el territorio venezolano el pasado miércoles. Los violentos movimientos telúricos sacudieron diversas zonas, desatando el pánico generalizado entre los habitantes que intentaban resguardarse.

El balance de la catástrofe se ha tornado sumamente crítico al subir a 1.430 la cifra de personas fallecidas por esta situación. Actualmente, el estado La Guaira se mantiene como una de las zonas más golpeadas por el desastre, mientras se viven horas determinantes para la búsqueda de sobrevivientes con el apoyo de la ayuda internacional.

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