Mundial 2026: Sudáfrica vs Canadá, horario, figuras y lo que está en juego

El Mundial 2026 entra en una nueva etapa.

Este domingo comienzan los dieciseisavos de final y el primer duelo de eliminación directa tendrá como protagonistas a Sudáfrica y Canadá, dos selecciones que buscarán seguir haciendo historia.

El partido se jugará desde las 15:00, hora de Bolivia, en el Estadio Los Ángeles, en Estados Unidos.

Será un compromiso especial para ambos equipos, ya que ni Sudáfrica ni Canadá habían logrado antes superar la primera ronda de una Copa del Mundo. Ahora, uno de los dos dará un paso más y se instalará entre los clasificados a octavos de final.

Un duelo casi inédito

Sudáfrica y Canadá solo se enfrentaron una vez en toda su historia.

Ese antecedente fue un amistoso disputado en 2007, que terminó con victoria 2-0 para el conjunto africano.

Ahora, casi dos décadas después, vuelven a verse las caras, pero en un escenario completamente distinto: una Copa del Mundo, una fase eliminatoria y con un boleto a octavos de final en juego.

Sudáfrica quiere seguir soñando

Sudáfrica llega a este partido después de una fase de grupos de menor a mayor.

Los Bafana Bafana comenzaron el Mundial con una derrota ante México en el partido inaugural, en un encuentro complicado en el que incluso terminaron con nueve jugadores.

Luego, el técnico Hugo Broos realizó cambios en el equipo y consiguió un empate ante República Checa, con un gol de penal en los últimos minutos.

La clasificación llegó en el cierre de la fase de grupos, con una victoria clave ante Corea del Sur gracias a un gol de Maseko al minuto 63.

Foto EFE.

Ese triunfo le permitió a Sudáfrica meterse en los dieciseisavos y mantener vivo el sueño mundialista.

Para este duelo, Maseko y Mofokeng se perfilan nuevamente como piezas importantes en ataque, mientras que el entrenador podrá recuperar al mediocampista Mokoena, uno de sus jugadores habituales, que no estuvo ante Corea por sanción.

Canadá recupera fuerza para la eliminación directa

Canadá, coanfitrión del Mundial 2026, también llega a esta instancia con una fase de grupos marcada por contrastes.

El equipo dirigido por Jesse Marsch comenzó empatando 1-1 ante Bosnia y Herzegovina, luego goleó 6-0 a Catar con una gran actuación de Jonathan David y cerró la fase con una derrota 2-1 frente a Suiza, que terminó liderando el grupo.

La baja más sensible para Canadá es la de Ismaël Koné, quien sufrió una grave lesión durante el partido ante Catar.

Sin embargo, la gran noticia para el conjunto norteamericano es la posible vuelta de Alphonso Davies, una de sus máximas figuras, quien todavía no debutó en el torneo por una lesión muscular sufrida antes del Mundial.

Foto EFE.

También podría estar disponible el defensor Moïse Bombito, quien llegó al campeonato con molestias físicas.

Lo que está en juego

Este partido ya no permite margen de error.

El ganador avanzará a los octavos de final y jugará el próximo 4 de julio en Houston.

En caso de empate durante los 90 minutos, el duelo se irá a tiempo extra y, si la igualdad persiste, se definirá mediante penales.

Para Sudáfrica, sería una oportunidad histórica de seguir extendiendo su mejor participación mundialista.

Para Canadá, significa la posibilidad de dar otro golpe como coanfitrión y confirmar que está viviendo su torneo más importante.

Partido para no perderse

Sudáfrica llega con ilusión, orden defensivo y velocidad para salir de contra.

Canadá aparece con más nombres de peso, mayor poder ofensivo y el posible regreso de Davies como carta de desequilibrio.

El Mundial entra en su fase decisiva y hoy solo hay una pregunta: ¿quién seguirá con vida?

Sudáfrica y Canadá abren los dieciseisavos de final.

El sueño continúa, pero desde ahora, perder significa despedirse.

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