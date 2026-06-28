Argentina cerró perfecta el Grupo J: venció 3-1 a Jordania con gol de Messi

Argentina volvió a demostrar por qué es una de las grandes candidatas al título en el Mundial 2026.

Con un triunfo por 3-1 ante Jordania en el Estadio Dallas, la Albiceleste cerró con paso perfecto su participación en el Grupo J, sumando nueve puntos de nueve posibles y avanzando a los dieciseisavos de final como líder invicta.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llegó a este compromiso con la clasificación asegurada, por lo que presentó variantes en su once inicial. Sin embargo, el rendimiento no bajó y Argentina volvió a mostrar jerarquía, profundidad de plantel y contundencia en los momentos clave.

Argentina golpeó primero

La Albiceleste abrió el marcador por medio de Giovani Lo Celso, quien sorprendió al arquero jordano y puso el 1-0 para el campeón del mundo.

Luego, Lautaro Martínez amplió la diferencia desde el punto penal, confirmando el dominio argentino en la primera parte del encuentro.

Jordania, que jugó como local y ya no tenía posibilidades de avanzar a la siguiente ronda, no bajó los brazos y encontró el descuento en el segundo tiempo a través de Mousa Al-Taamari, encendiendo el tramo final del partido.

Messi entró y puso su sello

Cuando el partido parecía abrirse para Jordania, apareció Lionel Messi.

El capitán argentino ingresó en la segunda mitad y volvió a dejar su marca en el Mundial. Con un gol de gran categoría, Messi firmó el 3-1 definitivo y selló una nueva victoria para la Scaloneta.

Su ingreso cambió el ritmo del encuentro y le dio a Argentina mayor control en los minutos finales.

Puntaje perfecto y candidatura firme

Con esta victoria, Argentina cerró una fase de grupos impecable: tres partidos, tres triunfos, nueve puntos y clasificación como líder.

La Albiceleste venció en sus tres presentaciones y confirmó que no solo tiene figuras, sino también variantes, recambio y una estructura competitiva para pelear nuevamente por el título.

El equipo de Scaloni llega a los dieciseisavos de final con confianza, autoridad y una señal clara para sus rivales: Argentina está vigente y va por más.

Jordania se despidió con orgullo

Pese a la derrota, Jordania logró competir y encontró un gol histórico ante una de las selecciones más poderosas del mundo.

El tanto de Al-Taamari levantó a su hinchada y le dio emoción al cierre del partido, aunque no alcanzó para cambiar el destino de un equipo que ya estaba eliminado antes de esta última fecha.

La Scaloneta sigue en carrera

Argentina avanza invicta, con Messi encendido y con un plantel que respondió incluso con rotaciones.

El triunfo ante Jordania no solo cerró una primera fase perfecta, también reforzó la imagen de una selección que sabe ganar, administrar esfuerzos y aparecer en los momentos decisivos.

La Scaloneta ya está en dieciseisavos.

Y el mensaje para el Mundial es claro: Argentina sigue siendo candidata.

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