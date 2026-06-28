Austria revive en el último suspiro: empata 3-3 con Argelia y jugará contra España

Austria y Argelia igualaron 3-3 en un partido cargado de tensión, goles, suspenso y dramatismo hasta el último segundo. El duelo, disputado en el Estadio Kansas City, cerró la actividad del Grupo J y terminó dejando a ambas selecciones con boleto a los dieciseisavos de final.

Austria avanzó como segunda del grupo y ahora tendrá un desafío enorme: enfrentará a España, la selección de Lamine Yamal, en la siguiente ronda. Argelia, por su parte, también consiguió el pase como una de las mejores terceras y se medirá ante Suiza.

Austria pegó primero

El equipo austriaco abrió el marcador al minuto 28 por medio de Marko Arnautovic, quien sacó un potente remate para vencer al arquero argelino y poner el 1-0.

Argelia no se desesperó y encontró el empate antes del descanso gracias a Rafik Belghali, que apareció en el área y definió para devolverle vida al conjunto africano.

El empate parcial anticipaba lo que sería una segunda mitad de máxima intensidad.

Sabitzer puso a Austria otra vez arriba

En el complemento, Austria volvió a tomar ventaja. Al minuto 55, Marcel Sabitzer apareció con su olfato goleador y sacó un remate preciso para colocar el 2-1.

El gol parecía encaminar al cuadro europeo hacia la clasificación sin mayores sobresaltos, pero Argelia respondió de inmediato.

Apenas minutos después, Riyad Mahrez aprovechó una desatención defensiva y marcó el 2-2, encendiendo nuevamente el partido.

Mahrez rozó la hazaña

El tramo final fue de tensión absoluta. Con el empate, ambos equipos estaban con vida, pero cualquier gol podía cambiar por completo el destino del grupo.

Y cuando el partido parecía irse con igualdad, apareció otra vez Mahrez.

Al minuto 90+3, el capitán argelino marcó el 3-2 y desató la locura. En ese momento, Austria quedaba al borde de la eliminación y Argelia parecía firmar una clasificación épica.

Pero todavía faltaba el golpe final.

Kalajdzic salvó a Austria en el 90+5

Cuando Austria parecía derrotada, ingresó Sasa Kalajdzic y necesitó apenas unos segundos para cambiar la historia.

Al minuto 90+5, el delantero austriaco apareció en el área y marcó el 3-3 definitivo, un gol agónico que rescató a su selección y le dio el boleto a los dieciseisavos de final.

El empate desató el alivio austriaco y dejó una imagen de puro Mundial: un equipo celebrando una clasificación que estuvo a punto de escaparse en la última jugada.

El hijo de Zizou, en la banca

Uno de los detalles del partido estuvo en el arco argelino. Luca Zidane, hijo del histórico Zinedine Zidane, quedó en la banca después de dos partidos complicados en la fase de grupos.

En su lugar apareció Oussama Bembot, quien tuvo la responsabilidad de defender el arco en un partido decisivo y de máxima presión.

Lo que viene

Con este resultado, Austria terminó segunda del Grupo J y se enfrentará a España en los dieciseisavos de final, en un cruce de alto voltaje ante una de las candidatas al título.

Argelia también logró avanzar y tendrá como rival a Suiza, en una llave que promete intensidad y mucho ritmo.

El empate 3-3 dejó goles, angustia y una clasificación agónica. Austria sobrevivió en el último suspiro. Argelia resistió y también avanzó.

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