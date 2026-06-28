Tragedia aérea en Francia: mueren 11 personas al estrellarse una avioneta de paracaidismo

Once personas murieron este domingo después de que una avioneta civil, perteneciente a una escuela de paracaidismo, se estrellara cerca de la localidad de Tomblaine, en las inmediaciones de Nancy.

De acuerdo con los primeros reportes, la aeronave había despegado poco antes del aeropuerto de Nancy-Essey y cayó alrededor de las 11:00 de la mañana, por causas que todavía no fueron determinadas.

Piloto, instructores y alumnos entre las víctimas

En la avioneta viajaban 11 personas: el piloto, cinco instructores y cinco alumnos de paracaidismo.

Las autoridades confirmaron que todos los ocupantes perdieron la vida en el accidente.

Equipos de emergencia, fuerzas de seguridad y autoridades locales fueron desplegados en la zona para atender la emergencia y asegurar el área del siniestro.

La Policía pidió a los ciudadanos evitar transitar por el sector donde ocurrió el accidente, con el objetivo de dejar libre el acceso a los servicios de emergencia y facilitar el trabajo de las autoridades.

El área fue acordonada mientras se desarrollan las primeras tareas de investigación y levantamiento de información.

Causas bajo investigación

Hasta el momento, no se conocen las causas que provocaron la caída de la aeronave.

Las autoridades francesas iniciaron las investigaciones correspondientes para establecer si el accidente estuvo relacionado con una falla técnica, condiciones de vuelo u otro factor.

El hecho se produjo poco después del despegue, lo que será uno de los elementos centrales en la reconstrucción de lo ocurrido.

Francia consternada

El accidente generó conmoción en la región de Meurthe-et-Moselle, donde se encuentra Tomblaine.

Las autoridades locales activaron los protocolos de emergencia y pidieron a la población no acercarse al lugar del siniestro.

La tragedia deja un saldo de 11 fallecidos y abre una investigación para determinar las circunstancias exactas de uno de los accidentes aéreos más graves registrados recientemente en la zona.

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