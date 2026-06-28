¿Te vas de viaje o estás de retorno? Revisa el estado de las carreteras del país

El reporte matutino de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) respecto a la Red Vial Fundamental trae alivio en el plano social: no se registra ningún bloqueo por conflictos sociales en las carreteras de todo el país. Sin embargo, las contingencias climáticas y los trabajos de construcción obligan a los conductores a tomar previsiones debido a un tramo cerrado, restricciones de horario y sectores con desvíos obligatorios.

El punto más crítico de la jornada se encuentra en el departamento de Santa Cruz, donde el paso está completamente cortado debido a factores climáticos.

Santa Cruz: Tráfico cerrado e inundaciones

El tramo que conecta San Lorenzo con Salinas se encuentra calificado como No Transitable. El sector específico del Puente San Miguelito sufrió una inundación bajo un clima lluvioso, dejando el agua unos 25 centímetros por encima de la estructura. Al ser una vía de tierra, las autoridades ordenaron no circular y no se dispone de rutas alternas hasta que baje el caudal.

Por otro lado, en la ruta Bermejo - Angostura, específicamente en el sector Petacas, se mantiene una restricción vehicular por un flujo de barro sobre la plataforma asfaltada. Aunque hay maquinaria trabajando bajo un cielo nublado, se pide máxima precaución ya que la circulación se realiza por una sola vía y se prevén cortes programados de tráfico para esta semana.

Mapa de transitabilidad

Restricciones por horarios en los Yungas de La Paz

Los transportistas que viajan hacia los Yungas paceños deben tomar en cuenta que el tramo Santa Rosa - Puente Villa (sección Puente Chaco - Puente Villa) cuenta con horarios de corte estricto por trabajos de mantenimiento con equipo pesado.

Al ser domingo, el tráfico permanecerá completamente cerrado de 8:00 a 13:30, reabriéndose la ruta por la tarde. Las autoridades recuerdan que para esta carretera de tierra no existen vías alternativas de circulación.

Pando: Conectividad garantizada pero con desvíos

En el norte del país, el departamento de Pando presenta transitabilidad total pero bajo la modalidad de desvíos habilitados durante todo el día debido a tramos en construcción:

Monte Alegre - San Miguel (Sección Km 185 - La Floresta): Se realizan tareas de mantenimiento con equipo pesado en los desvíos. Todo tipo de vehículos puede circular con precaución.

Conquista - Sena (Bajo del Puente Madre de Dios): Tramo con presencia de maquinaria pesada. En este sector, los desvíos alternos están habilitados únicamente para vehículos medianos.

La ABC insta a todos los usuarios de la Red Vial Fundamental a respetar la señalización de los operarios en ruta, moderar la velocidad y mantenerse informados ante posibles cambios climáticos en las próximas horas.

Mira la programación en Red Uno Play