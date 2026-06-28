¿Qué pasó con Harry Styles? El cantante se desmayó en pleno concierto (VIDEO)

Harry Styles sufrió un incidente durante uno de sus conciertos en el estadio de Wembley, en Londres, en el marco de su gira Together, Together. El hecho ocurrió en la parte final del show, tras interpretar el tema “As It Was”.

Visiblemente agotado, el cantante comenzó a toser en el escenario, tomó agua y se giró hacia el público. Segundos después, se sujetó el pecho y terminó desplomándose sobre el escenario, donde permaneció tendido por algunos segundos.

El momento generó preocupación entre los asistentes y fue registrado por varios fans, quienes difundieron las imágenes en redes sociales, donde rápidamente se viralizaron.

Pese al susto, Styles logró reincorporarse por su cuenta y se retiró del escenario saludando al público. El episodio ocurrió en medio de una ola de calor en Londres, con temperaturas cercanas a los 35°C.

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