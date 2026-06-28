Durante la celebración de la Santa Misa Dominical en la Catedral Metropolitana, el Arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue, reflexionó de manera profunda sobre la compleja realidad social y económica que atraviesa Bolivia. En su alocución, la autoridad eclesiástica lamentó que la interrupción de rutas se haya convertido en una práctica recurrente en el país.

Al abordar la coyuntura nacional, Monseñor Leigue valoró que en esta jornada no se registren cortes de ruta explícitos, pero advirtió que la ciudadanía enfrenta dinámicas similares de paralización debido al desabastecimiento logístico.

"Hoy en día ya no hay bloqueos en las calles, pero se habla de otro tipo de bloqueos de otra manera; por ejemplo, la falta de combustible es como un bloqueo para los camiones y para todas las movilidades en la calle. Los problemas no nos faltan. En nuestro país vivimos así, siempre con dificultades y problemas".

Crítica a la cultura del perjuicio en las carreteras

El prelado cuestionó con severidad la facilidad con la que diversos sectores sociales recurren de forma sistemática a cerrar el paso en las Redes Viales Fundamentales por demandas menores o conflictos particulares. Señaló que incidentes aislados, como un accidente de motocicleta donde el responsable huye, terminan convirtiéndose inmediatamente en motivos para bloquear calles y carreteras.

"¿Qué sacamos, qué ganamos con eso?", interpeló el arzobispo a la feligresía, instando a que el difícil periodo vivido recientemente sirva de experiencia colectiva para que "nunca más se caiga en bloqueos".

Un llamado a normar las protestas y cambiar de mentalidad

Como alternativa para solucionar este conflicto estructural, Leigue sugirió la urgencia de canalizar las demandas mediante vías institucionales y legales que eviten el perjuicio a terceros. "Habrá que buscar una norma para que esto ya no suceda más", enfatizó, señalando que existen otros mecanismos para exigir lo que se ve conveniente sin vulnerar los derechos de la población.

Finalmente, el líder religioso vinculó la lectura evangélica del día —que exige un compromiso y seguimiento radical— con la necesidad de un cambio de mentalidad en la sociedad boliviana. Exhortó a la población a abandonar el egoísmo, dejar de mirarse únicamente a uno mismo y empezar a practicar el respeto y el amor genuino por el prójimo en la convivencia cotidiana.

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