Investigan presunto desvío de 25 mil litros de diésel tras interceptar cisterna en Santa Cruz

Un operativo conjunto entre el personal técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y la Policía Boliviana logró detectar irregularidades en el trayecto de un camión cisterna que transportaba 25 mil litros de diésel en el departamento de Santa Cruz, activando una investigación inmediata por el presunto delito de desvío de combustible.

El vehículo de alto tonelaje tenía como destino final programado una estación de servicio ubicada en la carretera a Cotoca. Sin embargo, las alarmas y los sistemas de monitoreo de la institución estatal revelaron anomalías en tiempo real.

Alertas en el sistema de monitoreo

Según informaron representantes de la ANH regional Santa Cruz, el personal técnico hizo el seguimiento mediante sus sistemas de control y constató que el carburante nunca llegó a su punto de descarga autorizado. Por el contrario, la cisterna alteró su rumbo e ingresó a un domicilio particular.

"El personal técnico de la Agencia Nacional de Hidrocarburos se percató de irregularidades en el movimiento de una cisterna que tenía como punto final este surtidor y motivo por el cual procedimos, en coordinación con la policía, a apersonarnos al lugar y verificar que efectivamente al parecer hay un desvío de combustible", detalló el reporte oficial de la ANH.

Tras verificar el hecho en el lugar, las autoridades procedieron a precintar e iniciar las acciones legales. Desde la ANH enfatizaron que el caso ya se encuentra en manos de las instancias correspondientes para determinar los motivos del ingreso de la cisterna a la propiedad privada y dar con todos los responsables de este presunto desvío.

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