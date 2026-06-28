Aparatoso accidente en Equipetrol: vehículo cae a un canal y deja cinco heridos

Un grave accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la capital cruceña, luego de que un automóvil que aparentemente circulaba a gran velocidad perdiera el control y cayera al interior de un canal de drenaje en la intersección de la avenida Busch y el Segundo Anillo, en la concurrida zona de Equipetrol. El hecho movilizó de urgencia a los equipos de rescate y dejó como saldo cinco personas heridas, dos de ellas de gravedad.

El estruendo del impacto alertó de inmediato a los transeúntes y al personal de emergencia que se encontraba en los alrededores, quienes activaron los protocolos de auxilio para rescatar a los ocupantes que quedaron atrapados dentro del motorizado.

Rescate de emergencia y evacuación de las víctimas

Equipos especializados de rescate se desplazaron hasta el lugar equipados con sogas y chalecos de estricación para descender al canal y asegurar a los afectados. Según informaron los rescatistas que atendieron la emergencia, el golpe fue de tal magnitud que el protector del canal de drenaje quedó dañado, lo que confirma que el vehículo viajaba con exceso de velocidad.

"Escuchamos el golpe muy fuerte del ruido del accidente. Activamos de inmediato las unidades de emergencia, vinimos nosotros con el vehículo que tenemos para rescate... Efectivamente había cinco heridos, dos han sido de gravedad, han sido evacuados a la clínica La Bélgica", detalló una de las rescatistas que acudió al lugar del siniestro.

Tras ser extraídos del fondo del canal, las unidades de ambulancia se encargaron de estabilizar y trasladar de urgencia a los cinco heridos hacia centros médicos cercanos para su respectiva valoración.

El vehículo permaneció varado en el fondo de la infraestructura hidráulica durante varias horas a la espera de grúas pesadas. Efectivos de la Dirección Departamental de Tránsito y de la Policía Boliviana se apersonaron en la escena para iniciar los peritajes correspondientes, retirar el motorizado siniestrado y realizar las averiguaciones legales que determinen las causas exactas del hecho, así como la posible influencia de bebidas alcohólicas o fallas mecánicas.

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