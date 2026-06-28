Atención: no guarde los abrigos, se espera el ingreso de un frente frío en estas regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) emitió el pronóstico del tiempo para las ciudades capitales del país correspondiente a este domingo 28 de junio, según los datos oficiales de la institución. El reporte refleja un marcado contraste climático entre las regiones del occidente, afectadas por temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día, y los llanos orientales, que gozarán de un ambiente templado a cálido.

Heladas intensas en el altiplano

Las ciudades de la región altiplánica registrarán un frío extremo, principalmente durante la madrugada y la mañana, bajo cielos mayormente despejados.

Potosí: Se consolida como la ciudad más fría de la jornada con una mínima extrema de -7°C y una máxima que llegará a los 17°C por la tarde.

El Alto y Oruro: Ambas urbes presentarán un comportamiento similar con temperaturas mínimas de -3°C. En el caso de El Alto, se prevé una tarde algo nublada con una máxima de 14°C, mientras que Oruro alcanzará los 16°C.

La Paz (Centro): Mantendrá una temperatura mínima de 4°C y se espera que la máxima ascienda hasta los 21°C con intervalos nubosos por la tarde.

Valles con mañanas frías y tardes templadas

Los valles bolivianos experimentarán mañanas frías pero con una rápida recuperación térmica hacia el mediodía gracias al cielo despejado.

Cochabamba: Registrará una mínima de apenas 1°C, pero el termómetro subirá notablemente en la tarde hasta alcanzar los 26°C.

Tarija: Presentará una mínima de 1°C y una máxima de 19°C, con cielos nubosos durante gran parte del día.

Sucre: La capital del Estado arrancará el domingo con 3°C de mínima y prevé una máxima de 21°C bajo un sol radiante, aunque la nubosidad incrementará hacia la noche.

Oriente y Amazonía mantienen el ambiente cálido

En contraste, el norte y el este del territorio nacional registrarán temperaturas templadas a calurosas, con una nubosidad variable entre la tarde y la noche.

Trinidad: Lidera las máximas a nivel nacional con 31°C previstos para la tarde, tras haber registrado una mínima de 19°C.

Cobija: Reportará una mínima de 18°C y el termómetro escalará hasta los 30°C bajo condiciones de cielo poco nuboso por la tarde.

Santa Cruz de la Sierra: La capital cruceña amaneció con 18°C y se espera que la máxima se estabilice en los 27°C, con nubosidad en aumento hacia el final de la jornada.

Las autoridades meteorológicas recomiendan a la población del occidente y los valles mantener el abrigo adecuado, especialmente con los niños y adultos mayores debido a los bruscos descensos de temperatura nocturnos y matutinos.

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