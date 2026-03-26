Inestabilidad climática en Bolivia: Tormentas eléctricas y humedad marcarán la semana

Bolivia atraviesa un periodo de inestabilidad climática con lluvias que se extenderán de manera continua hasta el cierre de la semana. Las condiciones de humedad afectarán principalmente a las ciudades del Eje Troncal, donde se prevén cielos cubiertos.

Análisis térmico y variaciones en el Eje Troncal

La ciudad de Santa Cruz presenta una temperatura actual de 28°C, cifra que se mantiene cercana a los 30°C previstos durante las primeras horas del miércoles. El reporte actualizado confirma que el ambiente húmedo y los chubascos aislados persistirán durante el jueves y viernes.

En La Paz se observa una variación significativa, con una temperatura actual de 13°C frente a la máxima de 22°C proyectada en el informe de la mañana. Esta reducción térmica acentúa la sensación de frío en la sede de gobierno, donde la probabilidad de tormentas eléctricas sigue vigente.

Cochabamba también registra un descenso respecto al pronóstico inicial, situándose en 19°C tras una expectativa matutina de 27°C. La región de los Valles mantiene una alta probabilidad de lluvias durante toda la jornada, acompañada de actividad eléctrica.

Estado del tiempo por regiones

Occidente: Oruro y Potosí presentan tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 19°C y 22°C.

Oruro y Potosí presentan tormentas eléctricas con temperaturas máximas entre 19°C y 22°C. Valles: Sucre y Tarija registran precipitaciones constantes con valores que oscilan entre los 11°C y 23°C.

Sucre y Tarija registran precipitaciones constantes con valores que oscilan entre los 11°C y 23°C. Oriente: Trinidad y Cobija reportan nubosidad densa y tormentas eléctricas con máximas de hasta 32°C.

Proyección para el fin de semana

El jueves y viernes se caracterizarán por vientos de dirección noroeste en el oriente, con ráfagas de hasta 12 km/h. Estas condiciones favorecerán la presencia de lluvias nocturnas y chubascos aislados durante las primeras horas del día.

La estabilidad climática retornará plenamente el domingo, jornada en la que se prevé un cielo completamente despejado. Los termómetros alcanzarán los 30°C en Santa Cruz, marcando el fin del periodo de precipitaciones de la semana.

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