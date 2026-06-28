Así amanece el dólar paralelo y el referencial en Bolivia este domingo 28 de junio

El mercado cambiario en Bolivia registra movimientos importantes durante este fin de semana. De acuerdo con los datos en tiempo real difundidos por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la divisa estadounidense en el mercado paralelo arrancó la jornada de este domingo con una cotización de Bs 9.91 para la compra y Bs 9.89 para la venta.

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Por su parte, el Banco Central de Bolivia (BCB) mantiene su valor referencial desde el pasado viernes, situándose en Bs 9.76 para la compra y Bs 9.96 para la venta.

BCB

Ajuste oficial a partir del lunes

La expectativa del sector financiero está puesta en el inicio de la semana laboral. A partir de este lunes 29 de junio, la entidad financiera estatal aplicará un nuevo tipo de cambio oficial de Bs 9.73.

Esta modificación se realiza en estricto cumplimiento de la Resolución Ministerial N.º 245, emitida por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, una medida que busca reajustar la cotización estatal frente a las fluctuaciones de la economía nacional.

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