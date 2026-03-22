Tome previsiones: así estará el clima este domingo de elecciones en Bolivia

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este domingo 22 de marzo tormentas eléctricas y lluvias en gran parte de Bolivia, en una jornada marcada por las elecciones subnacionales, en las que la población debe acudir a votar.

Las condiciones climáticas podrían incidir en los desplazamientos de los ciudadanos, por lo que se recomienda tomar previsiones antes de salir a los recintos electorales.

Occidente con lluvias y tormentas

En el Occidente del país se prevén tormentas eléctricas con alta probabilidad de precipitaciones.

En La Paz , las temperaturas oscilarán entre 7°C y 20°C , con lluvias durante la jornada.

El Alto tendrá condiciones similares, con mínima de 2°C y máxima de 15°C .

En Oruro , se esperan chubascos aislados y temperaturas entre 3°C y 21°C .

Potosí registrará tormentas eléctricas, con valores entre 5°C y 17°C.

Valles con precipitaciones variables

La región de los Valles también estará marcada por inestabilidad climática.

Cochabamba tendrá tormentas eléctricas, con temperaturas entre 15°C y 30°C y alta probabilidad de lluvias.

En Sucre , se prevén condiciones similares, con valores entre 12°C y 21°C .

Tarija registrará chubascos aislados, con temperaturas entre 11°C y 24°C y menor probabilidad de precipitaciones.

Oriente con lluvias en varias zonas

En el Oriente boliviano se anticipa una alta probabilidad de lluvias, aunque con variaciones según la ciudad.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 22°C y 27°C , sin probabilidad de lluvias según el reporte.

En Trinidad , se esperan lluvias con temperaturas entre 24°C y 30°C .

Cobija registrará precipitaciones durante toda la jornada, con valores entre 22°C y 30°C.

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