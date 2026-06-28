“Ellos también sienten frío”: llaman a cuidar a las mascotas en temporada invernal

El bienestar de las mascotas también es una prioridad.

La Dirección de Zoonosis de Cochabamba realiza una campaña de prevención y concientización para promover el cuidado de los animales de compañía durante la temporada de frío.

La iniciativa se desarrolla en el marco del compromiso municipal con la protección animal y busca recordar a la población que perros, gatos y otras mascotas también sienten las bajas temperaturas y necesitan cuidados especiales.

“Ellos también sienten frío”

Desde Zoonosis se hizo un llamado a los propietarios para que no dejen a sus mascotas a la intemperie, especialmente durante las noches y madrugadas, cuando el descenso de temperatura puede afectar su salud.

La campaña recuerda que una tenencia responsable implica brindar alimento, agua, abrigo, refugio seguro y atención veterinaria cuando sea necesario.

“Ellos también sienten frío. Protégelos, cuídalos y no los dejes a la intemperie”, señala el mensaje central de la campaña.

Recomendaciones para la población

Zoonosis recomienda mantener a las mascotas dentro del hogar o en espacios protegidos del viento, la lluvia y el frío.

También se pide revisar que cuenten con una cama seca, frazadas o abrigo adecuado, además de evitar que permanezcan amarradas o expuestas durante largos periodos.

En el caso de cachorros, animales adultos mayores o mascotas enfermas, los cuidados deben ser mayores, ya que son más vulnerables a las bajas temperaturas.

Tenencia responsable

La campaña también busca reforzar la importancia de la tenencia responsable durante todo el año.

Esto incluye no abandonar animales, brindarles protección, cumplir con sus vacunas, garantizar su alimentación y evitar situaciones de maltrato o negligencia.

Zoonosis recuerda que las mascotas dependen completamente del cuidado de sus propietarios y que protegerlas del frío es una muestra de amor, empatía y responsabilidad.

Llamado a la conciencia ciudadana

Las autoridades municipales invitan a la población cochabambina a sumarse a esta campaña preventiva y actuar con sensibilidad frente a los animales de compañía.

La protección animal empieza en casa, con acciones simples pero importantes: permitirles dormir bajo techo, darles abrigo, revisar su estado de salud y no dejarlos expuestos a las bajas temperaturas.

En esta temporada de frío, el mensaje es claro: cuidar a las mascotas también es cuidar la vida.

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