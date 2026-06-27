🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno el duelo Colombia Vs Portugal (0-0)

Ambos seleccionados ya aseguraron su presencia en los 16avos de final, pero todavía tienen un objetivo importante por delante: quedarse con el primer puesto del Grupo K.

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Colombia tuvo un recorrido impecable en sus dos primeras presentaciones. Debutó con una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán y luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo (1-0).

Portugal, en tanto, comenzó el torneo con un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, un resultado que la obligó a reaccionar rápidamente. Lo hizo de manera contundente en la segunda jornada, cuando goleó por 5-0 a Uzbekistán y se acomodó en los puestos de clasificación.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alireza Faghani.

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