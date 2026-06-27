TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Mundial 2026

🔴Ahora| Sigue en vivo por Red Uno el duelo Colombia Vs Portugal (0-0)

Colombianos y portugueses se enfrentan en el estadio Miami con el arbitraje del iraní Alireza Faghani.

Martin Suarez Vargas

27/06/2026 19:10

Agregar Reduno en
James Rodríguez y Cristiano Ronaldo delanteros de Colombia y Portugal. Foto: EFE.
Estados Unidos.

Escuchar esta nota

Ambos seleccionados ya aseguraron su presencia en los 16avos de final, pero todavía tienen un objetivo importante por delante: quedarse con el primer puesto del Grupo K.

Sigues aquí el minuto a minuto del partido:

Colombia tuvo un recorrido impecable en sus dos primeras presentaciones. Debutó con una victoria por 3-1 frente a Uzbekistán y luego superó por la mínima a la República Democrática del Congo (1-0).

Portugal, en tanto, comenzó el torneo con un empate 1-1 frente a la República Democrática del Congo, un resultado que la obligó a reaccionar rápidamente. Lo hizo de manera contundente en la segunda jornada, cuando goleó por 5-0 a Uzbekistán y se acomodó en los puestos de clasificación.

El encargado de impartir justicia en el partido será Alireza Faghani.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD