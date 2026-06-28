Testigos acusan a una patrulla de cruzar en rojo y provocar fuerte choque en Santa Cruz

Un accidente de tránsito se registró en las últimas horas en la intersección del Cuarto Anillo y la Doble Vía a La Guardia, en la capital cruceña, luego de que una patrulla de la Policía Boliviana colisionara fuertemente contra un vehículo tipo taxi. El siniestro dejó daños materiales y una persona herida, además de generar indignación entre los testigos, quienes apuntan al conductor policial como el responsable del hecho.

De acuerdo con los reportes del lugar, el herido —quien estaba en el taxi afectado— sufrió diversas contusiones tras recibir el impacto en el costado derecho de su motorizado y tuvo que ser evacuado de urgencia a una clínica cercana.

Personas que presenciaron el impacto relataron que el semáforo ya había cambiado a luz roja cuando la patrulla apareció detrás de ellos a una velocidad excesiva, estimada en al menos 80 kilómetros por hora. A pesar de que los demás conductores se detuvieron y le cedieron el paso al notar su proximidad, el vehículo policial cruzó la intersección e impactó al taxi, que ya avanzaba con el semáforo en verde.

"La patrulla fue el responsable porque se pasó en rojo. Yo me paré porque ya estaba el semáforo en rojo y la patrulla ¡pum! se dio. A alta velocidad venía, mínimo a unos 80 kilómetros por hora, y no tenía destellador, pasó a la volada, luces nomás", relató con indignación uno de los conductores testigos del hecho.

Según el relato, en la patrulla viajaban al menos tres personas. Tras el fuerte impacto, la persona que iba como pasajero en el vehículo policial se bajó tomándose la cabeza en señal de dolor.

La molestia de los transeúntes y afectados incrementó tras la llegada de los refuerzos policiales, aproximadamente 15 minutos después del choque. Según denunciaron los presentes, los efectivos que acudieron a atender el caso retiraron al uniformado que conducía la patrulla siniestrada y se negaron a identificarlo ante las víctimas y los testigos. Personal de Tránsito llegó posteriormente a la escena para realizar los peritajes correspondientes.

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