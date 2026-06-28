Noboa y Rodrigo Paz se reunirán en Paraguay durante la Cumbre del Mercosur

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, asistirá este martes a la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mercado Común del Sur (Mercosur) en Paraguay. En el marco de este encuentro internacional, el mandatario ecuatoriano tiene programada una importante reunión bilateral con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, según confirmó oficialmente la Presidencia del país andino.

Ecuador, que mantiene el estatus de Estado Asociado del Mercosur desde el año 2004, buscará aprovechar este espacio para consolidar alianzas estratégicas con los países de la región, según informa la agencia EFE.

Seguridad y comercio en la agenda bilateral

De acuerdo con el cronograma oficial, Noboa asistirá primero a la sesión plenaria junto a los líderes de los Estados miembros (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y los demás países asociados. Posteriormente, sostendrá un encuentro con el presidente chileno, José Antonio Kast, para luego reunirse formalmente con el mandatario boliviano, Rodrigo Paz.

El Ejecutivo ecuatoriano enfatizó que la participación de Noboa estará enfocada en promover el diálogo regional sobre temas críticos para el continente.

"Ecuador promoverá el diálogo y la articulación regional en torno a prioridades como la seguridad, la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, el fortalecimiento del comercio, la integración regional y el bienestar de los ciudadanos de los países participantes", señaló el Gobierno de Ecuador mediante un comunicado oficial.

Intensa agenda internacional

La llegada de Noboa a la cumbre en Paraguay se dará inmediatamente después de concluir una gira oficial por Estados Unidos. Durante su estancia en territorio norteamericano, el mandatario ecuatoriano concretó importantes reuniones de cooperación en materia de seguridad con Kristi Noem (enviada especial para el Escudo de las Américas), enfocadas en la lucha contra bandas criminales locales. Asimismo, cumplió con una agenda social con la comunidad migrante en Nueva York y asistió al partido donde la selección de fútbol de su país selló su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial tras vencer 2-1 a Alemania.

La cita de este martes en Paraguay representa un escenario clave para Bolivia y Ecuador, permitiendo a los presidentes Paz y Noboa estrechar lazos políticos y económicos en un momento de importantes desafíos comerciales y de seguridad para toda Sudamérica.

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