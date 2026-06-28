Evita problemas en el surtidor: estos son los pasos para cargar gasolina en bidón

Si usted necesita comprar gasolina en bidón, tome previsiones antes de llegar al surtidor.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos informó que la adquisición de gasolina en bidones u otros envases aptos requerirá el registro obligatorio del solicitante en la plataforma SIScarguío.

La medida surge en medio del incremento de la demanda de combustibles y forma parte de los controles que la entidad ejecuta en estaciones de servicio de todo el país.

El objetivo, según la ANH, es fortalecer la fiscalización, garantizar la trazabilidad del combustible y prevenir posibles irregularidades en su compra y uso.

La venta de gasolina en bidones no desaparece, pero estará sujeta a un registro previo.

Es decir, las personas que necesiten adquirir combustible fuera del tanque del vehículo deberán estar registradas en la plataforma habilitada por la ANH.

Este requisito permitirá autorizar y controlar la venta de gasolina en envases aptos, de acuerdo con la normativa vigente.

¿Dónde se realiza el registro?

El registro debe realizarse en la plataforma SIScarguío, sistema habilitado para gestionar formularios y controlar este tipo de solicitudes.

La ANH exhortó a la población a completar el trámite con anticipación para evitar inconvenientes al momento de acudir a una estación de servicio.

¿Quiénes deben registrarse?

Deben registrarse las personas que requieran comprar gasolina en:

Bidones

Tambores

Otros envases aptos autorizados

El registro es obligatorio para quienes busquen adquirir gasolina fuera del tanque del vehículo.

¿Por qué se aplica esta medida?

La ANH explicó que esta acción busca evitar el uso irregular de carburantes, el acopio no autorizado o la comercialización indebida.

También forma parte de los mecanismos de control implementados ante el aumento de la demanda de combustible en diferentes puntos del país.

Con el registro, la entidad busca conocer quién compra, cuánto compra y con qué finalidad se adquiere el combustible.

Recomendación para la población

La recomendación principal es no esperar hasta estar en la fila del surtidor para verificar los requisitos.

Quienes necesiten cargar gasolina en bidón deben realizar su registro previamente en SIScarguío y asegurarse de cumplir con las condiciones establecidas.

De esta manera, podrán evitar demoras, rechazos o inconvenientes al momento de la compra.

La ANH reiteró que continuará con los controles en estaciones de servicio para garantizar el abastecimiento y el uso adecuado de los carburantes.

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